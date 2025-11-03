Η πρώτη συνάντηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με το προσωπικό της πρεσβείας στην Αθήνα

Με το πολυάριθμο προσωπικό της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα συναντήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας η νεοαφιχθείσα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σε φωτογραφίες που μοιράστηκε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα στον επίσημο λογαριασμό της στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φάινεται να συνομιλεί με το διπλωματικό, πολιτικό και βοηθητικό προσωπικό, καθώς και την ομάδα ασφαλείας. Η εμφάνιση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήτανα πολύ διαφορετική από τις υπέρλαμπρες εμφανίσεις της Αθηναϊκής νύχτας των προηγούμενων ημερών, καθώς ήταν ντυμένη επίσημα με ένα ταγέρ σε μπλε χρώμα.

Newly arrived @USAmbassadorGR Kimberly Guilfoyle met with the team at the U.S. Mission to Greece today, sharing that the enduring strength of U.S.-Greece relationship stems from the commitment and dedication of the Mission's staff. Every day, this team advocates for U.S. business… pic.twitter.com/wT4cuER7Ca — U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) November 3, 2025

Σε ανάρτησή της η αμερικανική πρεσβεία ανέφερε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ «συναντήθηκε σήμερα με την ομάδα της Αποστολής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αναφέροντας πως η διαρκής ισχύς της σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας πηγάζει από την αφοσίωση και τη δέσμευση του προσωπικού της Αποστολής. Κάθε μέρα, αυτή η ομάδα υπερασπίζεται τα επιχειρηματικά συμφέροντα των ΗΠΑ, προστατεύει τους πολίτες των ΗΠΑ στην Ελλάδα, βαθαίνει τους δεσμούς μας στον τομέα της άμυνας και πολλά άλλα!».