Πολιτική Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) Πρεσβεία ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

Η πρώτη συνάντηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με το προσωπικό της πρεσβείας στην Αθήνα

Με το πολυάριθμο προσωπικό της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα συναντήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας η νεοαφιχθείσα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Credits: US Embassy in Athens
Credits: US Embassy in Athens
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σε φωτογραφίες που μοιράστηκε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα στον επίσημο λογαριασμό της στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φάινεται να συνομιλεί με το διπλωματικό, πολιτικό και βοηθητικό προσωπικό, καθώς και την ομάδα ασφαλείας. Η εμφάνιση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήτανα πολύ διαφορετική από τις υπέρλαμπρες εμφανίσεις της Αθηναϊκής νύχτας των προηγούμενων ημερών, καθώς ήταν ντυμένη επίσημα με ένα ταγέρ σε μπλε χρώμα.

Σε ανάρτησή της η αμερικανική πρεσβεία ανέφερε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ «συναντήθηκε σήμερα με την ομάδα της Αποστολής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αναφέροντας πως η διαρκής ισχύς της σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας πηγάζει από την αφοσίωση και τη δέσμευση του προσωπικού της Αποστολής. Κάθε μέρα, αυτή η ομάδα υπερασπίζεται τα επιχειρηματικά συμφέροντα των ΗΠΑ, προστατεύει τους πολίτες των ΗΠΑ στην Ελλάδα, βαθαίνει τους δεσμούς μας στον τομέα της άμυνας και πολλά άλλα!». 

