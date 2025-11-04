Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες συμμάχους για την προώθηση της ειρήνης

Με δυο φωτογραφίες από την τελετή επίδοσης των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνστατίνο Τασούλα και την διαβεβαίωση ότι θέλει να συνεργαστεί με την Ελλάδα για την προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας έκλεισε η πρώτη ημέρα από την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων για την νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στην Πλατφόρμα Χ αναφέρει ότι «ήταν βαθιά τιμή για μένα να παρουσιάσω τα διαπιστευτήριά μου στον Πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή που υπηρετώ ως Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία και που είμαι η πρώτη γυναίκα Πρέσβης του Έθνους μας στην Ελλάδα.

Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες Συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και θα είμαι μια περήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου των ΗΠΑ, μια θερμή υποστηρίκτρια των αμερικανικών συμφερόντων, και μια σταθερή φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού».