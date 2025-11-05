Στο Μέγαρο Μαξίμου για συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό έχει το πρωί της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Λίγο πριν τις 10 το πρωί, η αυτοκινητοπομπή που μετέφερε την επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στη χώρα μας έφτασε στην Ηρώδου του Αττικού.

Το απόγευμα, ο πρωθυπουργός θα υποδεχτεί τους υπουργούς Εσωτερικών και Ενέργειας των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ και Κρις Ράιτ.

Οι υψηλόβαθμες επαφές του πρωθυπουργού γίνονται ενόψει της έναρξης της Συνόδου της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), που θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα στις 6 και 7 Νοεμβρίου, με «οικοδεσπότη» τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών του Κυριάκου Μητσοτάκη με την αμερικανική πλευρά αναμένεται να βρεθούν τα ενεργειακά ζητήματα, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της ενέργειας και της ασφάλειας.

Η αμερικανική συμμετοχή στη φετινή Σύνοδο του P-TEC είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Στην Αθήνα αναμένεται, μεταξύ άλλων, ο Doug Burgum, Υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ και Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, ο οποίος διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της ενεργειακής πολιτικής της Ουάσιγκτον, καθώς και ο Υπουργός Ενέργειας Chris Wright, Αντιπρόεδρος του ίδιου Συμβουλίου. Στην αμερικανική αποστολή θα συμμετάσχει επίσης ο ελληνικής καταγωγής Υφυπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Michael Rigas.