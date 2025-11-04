Επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Τασούλα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Συνάντηση με Γεραπετρίτη στο ΥΠΕΞ

Στο Προεδρικό Μέγαρο βρέθηκε η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για να επιδώσει τα διαπιστευτήριά της, την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025.

Η νέα Αμερικανίδα πρέσβης έφτασε λίγο πριν τις 13:00 με αυτοκινητοπομπή όπου αρχικά την υποδέχτηκε στην είσοδο ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών ενώ στη συνέχεια συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Η επίδοση των διαπιστευτηρίων είναι απαραίτητη για κάθε επικεφαλής διπλωματικής αποστολής στον αρχηγό του κράτους ώστε να ξεκινήσει επισήμως η θητεία στη χώρα υποδοχής.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ / Eurokinissi

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επιδίδει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα / Eurokinissi

Στην τελετή επίδοσης των διαπιστευτηρίων παρέστησαν η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και η Γενική Γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Πρέσβης Αλίκη Χατζή.

Την ίδια ημέρα, την επίδοση των διαπιστευτηρίων τους πραγματοποίησαν οι πρέσβεις του Καναδά και της Νορβηγίας.

Στο ΥΠΕΞ για συνάντηση με τον Γεραπετρίτη

Στη συνέχεια η νέα Αμερικανίδα πρέσβειρα αναχώρησε για το υπουργείο Εξωτερικών όπου συναντήθηκε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.