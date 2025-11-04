Τι είναι η επίδοση των διαπιστευτηρίων ενός πρέσβη και γιατί είναι σημαντική

Η ανάληψη καθηκόντων ενός νέου πρέσβη σε μια άλλη χώρα αποτελεί γεγονός μεγάλης διπλωματικής σημασίας. Ωστόσο, το Διεθνές Δίκαιο προβλέπει ότι, πριν από την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του, ο επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένες διαδικασίες.

Μια από τις πιο σημαντικές είναι η επίδοση των διαπιστευτηρίων (αγγλικά: letter of credence, γαλλικά: lettre de créance) στον αρχηγό του κράτους υποδοχής.

Τι σηματοδοτεί η επίδοση των διαπιστευτηρίων

Πρόκειται για επίσημα έγγραφα με υπογραφή του αρχηγού του κράτους αποστολής, τα οποία αναγνωρίζουν τον πρέσβη ως νόμιμο εκπρόσωπο και ζητούν την αποδοχή του από τη χώρα υποδοχής. Η τελετή αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της αποστολής του πρέσβη και την πλήρη άσκηση των διπλωματικών του καθηκόντων.

Η επίδοση των διαπιστευτηρίων έχει αυστηρό τυπικό και τελετουργικό χαρακτήρα. Συνήθως πραγματοποιείται στο προεδρικό μέγαρο ή σε άλλη επίσημη έδρα του αρχηγού του κράτους υποδοχής, παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών και άλλων επισήμων.

Ο / Η πρέσβης, αφού παραδώσει τα διαπιστευτήρια, εκφωνεί έναν σύντομο λόγο ευγένειας, εκφράζοντας την επιθυμία ενίσχυσης των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Ο αρχηγός του κράτους στη συνέχεια τον υποδέχεται επίσημα με ανάλογο λόγο αναγνωρίζοντάς τον ως επίσημο εκπρόσωπο της χώρας του.

Αν και η τελετή έχει συμβολικό χαρακτήρα, από τη στιγμή που ολοκληρωθεί, ο πρέσβης αποκτά διπλωματικό καθεστώς και απολαμβάνει τα προνόμια και τις ασυλίες που προβλέπει το διεθνές δίκαιο.

Η διαδικασία αυτή προβλέπεται και ρυθμίζεται από το άρθρο 13 στη Σύμβαση της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις (1961), που καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διπλωματικών αντιπροσώπων. Σε ορισμένα κράτη, η τελετή μπορεί να έχει μικρές διαφοροποιήσεις στο τελετουργικό ή στη συμμετοχή άλλων αξιωματούχων, χωρίς να επηρεάζεται η νομική της σημασία.

Συνολικά, η επίδοση διαπιστευτηρίων συνδυάζει τύπο, δίκαιο και διπλωματία. Εκφράζει τον σεβασμό μεταξύ κρατών, τη συνέχεια των διπλωματικών δεσμών και την αξία του διαλόγου ως μέσου ειρηνικής συνύπαρξης.