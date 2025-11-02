«Γεια σας, Ελλάδα»: Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έφτασε και ξεκίνησε επαφές με κορυφαίους υπουργούς

Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στην Αθήνα πραγματοποίησε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) το βράδυ του Σαββάτου, στη δεξίωση για την 250ή επέτειο του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ, η οποία έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Grand Hyatt στη λεωφόρο Συγγρού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα είχε και την πρώτη της συνομιλία με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια , ο οποίος συμμετείχε στην εορταστική εκδήλωση της πρεσβείας των ΗΠΑ για την 250ή επέτειο από την ίδρυση του Αμερικανικού Σώματος Πεζοναυτών.

Σε ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Εθνικής Αμύνης έγραψε: «Συμμετείχα σήμερα σε εορταστική εκδήλωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την επέτειο των 250 ετών από την ίδρυση του σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης συνομίλησα με την κυρία Kimberly Guilfoyle, η οποία αναλαμβάνει, επισήμως, τις επόμενες ημέρες τα καθήκοντά της ως Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα».

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια .

Σε αναρτήσή του στα social media ο κ. Κικίλιας έγραψε: «Με μεγάλη χαρά παρευρέθηκα στην πρώτη δεξίωση που παρέθεσε η νέα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών. Εν όψει της προσεχούς τελετής επίδοσης διαπιστευτηρίων της στον κ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας, της εύχομαι ολόψυχα καλή αρχή στη θητεία της, που συγκεντρώνει όλα τα εχέγγυα μιας εξαιρετικής επιτυχίας».

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έφτασε στην Ελλάδα προκειμένου να αναλάβει τα νέα της καθήκοντα ως πρέσβειρα των ΗΠΑ και η παρουσία της έγινε αισθητή από την πρώτη εμφάνισή της.

Η διπλωμάτης των ΗΠΑ έφτασε στην Ελλάδα το μεσημέρι του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου και ανέλαβε αμέσως δράση καθώς το πρόγραμμά της ήταν γεμάτο από την πρώτη κιόλας ημέρα, καθώς το βράδυ του Σαββάτου υπήρξε η οικοδέσποινα σε δεξίωση με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.



Παρά το πρόγραμμά της η πρέσβειρα των ΗΠΑ έκανε την πρώτη της ανάρτηση μετά την άφιξή της γράφοντας μεταξύ άλλων στα ελληνικά: «Γεια σας, Ελλάδα», στο X.



«Ελλάδα, γεια σας! Τι απίστευτη τιμή να φτάνω σήμερα στην Αθήνα – την πρώτη μου μέρα ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα μοιράζονται έναν άρρηκτο δεσμό. Μαζί, θα ενισχύσουμε αυτή τη συμμαχία και θα αναβαθμίσουμε τη συνεργασία μας σε νέα ύψη».

— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 1, 2025

Οι πρώτες διπλωματικές επαφές

Η πρώτη της επίσημη διπλωματική υποχρέωση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα , στο Προεδρικό Μέγαρο. Εκεί θα πραγματοποιήσει και την πρώτη της δημόσια τοποθέτηση ως επικεφαλής της αμερικανικής αποστολής στην Αθήνα.



Την επομένη, Τετάρτη, θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη . Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν η ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας – ΗΠΑ, η ενεργειακή συνεργασία και οι περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.

Η ενέργεια στο προσκήνιο

Το «στίγμα» της νέας πρέσβειρας αναμένεται να αποτυπωθεί και στο 6ο Συνέδριο Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), που θα διεξαχθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, με τη συμμετοχή του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ, του υπουργού Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίων ομολόγων τους.



Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τη θέση της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Ελλάδα, είναι μια πληθωρική και χαρισματική προσωπικότητα, με έντονη παρουσία στα social media και ισχυρό επικοινωνιακό ένστικτο. Γνωστή για τη θητεία της στη νομική και τηλεοπτική σκηνή των ΗΠΑ, αλλά και για τους δεσμούς της με τους κύκλους του κινήματος MAGA, η Γκίλφοϊλ αναμένεται να φέρει μια πιο δυναμική, εξωστρεφή πνοή στην αμερικανική διπλωματία στην Αθήνα.