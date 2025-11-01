Έφτασε στο «Grand Hyatt» η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Βίντεο και φωτό από την πρώτη της δεξίωση στην Ελλάδα

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πάτησε και επίσημα στην Αθήνα με το πρόγραμμά της κατά την πρώτη ημέρα της άφιξής της στην Ελλάδα να είναι αρκετά γεμάτο.

Ειδικότερα, η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα έφτασε σήμερα Σάββατο (1/11) στην Αθήνα και στις 19:00 έφτασε στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», για τη δεξίωση που παραθέτει με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Μάλιστα, στο καλωσόρισμα που δέχθηκε (της φώναξαν «καλώς ήρθατε») εκείνη απάντησε «ευχαριστώ, είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ».

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Η βραδιά, για την οποία απαιτείται επίσημο ένδυμα, ξεκινάει στις 19.00 με κοκτέιλ, συνεχίζεται με την τελετή και το δείπνο, ενώ για το δίωρο 10 με 12 έχει προγραμματιστεί χορός.



Την Κυριακή το βράδυ στις 21:00 θα βρεθεί στο Κέντρο Αθηνών, στο πάρτι που διοργανώνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός προς τιμήν της. Υπενθυμίζεται ότι η γνωριμία τους έγινε στο Λονδίνο, σε φιλανθρωπική εκδήλωση, με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να ενθουσιάζεται με τα τραγούδια του και να επιδίδεται σε χορευτικές φιγούρες με τον γνωστό τραγουδιστή.



Η άφιξη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt»:

Αξίζει να σημειωθεί πως το απόγευμα του Σαββάτου διοργανώθηκε μία «εκδήλωση γνωριμίας» από τον Σύνδεσμο Ελληνοϊσραηλινής Φιλίας, στο Πάρκο Ελευθερίας όπου όμως η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν έδωσε το «παρών».



Η πρώτη επίσημη υποχρέωσή της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ, είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.