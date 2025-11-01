Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα: Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ φέρνει λάμψη και διπλωματική ένταση

Η νέα Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) , φτάνει σήμερα στην Αθήνα με ιδιωτική πτήση, φέρνοντας μαζί της τον αέρα μιας νέας, πιο εξωστρεφούς εποχής για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αλλά και τη χαρακτηριστική δυναμική προσωπικότητα που την καθιέρωσε στα πολιτικά και μιντιακά κέντρα των ΗΠΑ.



Η άφιξή της αναμένεται να συνοδευτεί από θερμή υποδοχή. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση καλωσορίσματος στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου θα μιλήσει η διακεκριμένη Ελληνοαμερικανίδα Ελένη Μπούση, σε μια βραδιά που αναμένεται να συνδυάσει διπλωματία, λάμψη και μήνυμα ενότητας.

Αμέσως μετά, η νέα πρέσβειρα θα παραθέσει δεξίωση στο «Grand Hyatt», με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών, παρουσία πολιτικών, επιχειρηματιών και εκπροσώπων της δημόσιας ζωής.

Οι πρώτες διπλωματικές επαφές

Η πρώτη της επίσημη διπλωματική υποχρέωση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα , στο Προεδρικό Μέγαρο. Εκεί θα πραγματοποιήσει και την πρώτη της δημόσια τοποθέτηση ως επικεφαλής της αμερικανικής αποστολής στην Αθήνα.



Την επομένη, Τετάρτη, θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη . Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν η ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας – ΗΠΑ, η ενεργειακή συνεργασία και οι περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.

Η ενέργεια στο προσκήνιο

Το «στίγμα» της νέας πρέσβειρας αναμένεται να αποτυπωθεί και στο 6ο Συνέδριο Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), που θα διεξαχθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, με τη συμμετοχή του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ, του υπουργού Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίων ομολόγων τους.



Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τη θέση της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Ελλάδα, είναι μια πληθωρική και χαρισματική προσωπικότητα, με έντονη παρουσία στα social media και ισχυρό επικοινωνιακό ένστικτο. Γνωστή για τη θητεία της στη νομική και τηλεοπτική σκηνή των ΗΠΑ, αλλά και για τους δεσμούς της με τους κύκλους του κινήματος MAGA, η Γκίλφοϊλ αναμένεται να φέρει μια πιο δυναμική, εξωστρεφή πνοή στην αμερικανική διπλωματία στην Αθήνα.

Ήδη, έχει δείξει ότι προσεγγίζει με σεβασμό και προσοχή τη χώρα που αναλαμβάνει να εκπροσωπήσει. Σε ανάρτησή της για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου έγραψε:



«Τιμούμε το αδάμαστο ελληνικό πνεύμα και τον άρρηκτο δεσμό μεταξύ των δύο μεγάλων εθνών μας».

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στη Vogue Greece,αποκάλυψε πως έχει «μελετήσει» την Ελλάδα πριν αναλάβει τα νέα της καθήκοντα, επισημαίνοντας ότι βασική της προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της γεωπολιτικής σημασίας της χώρας μέσω ουσιαστικών διμερών επενδύσεων, αλλά και η διεύρυνση της συνεργασίας στη ναυτιλία, στον αγροτικό τομέα και στον τουρισμό. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να τονίσει με σαφήνεια: «Ο ρόλος μου είναι να εκπροσωπώ τα αμερικανικά συμφέροντα – τις αμερικανικές επιχειρήσεις, την αμερικανική οικονομία και ενέργεια».



Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έρχεται με αποστολή, αυτοπεποίθηση και προσωπικό στυλ που δύσκολα περνά απαρατήρητο. Η Ουάσιγκτον στέλνει στην Αθήνα μια πρέσβειρα που ξέρει να επικοινωνεί, να πείθει και να διεκδικεί. Και όλα δείχνουν ότι η νέα εποχή στις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ μόλις ξεκίνησε, με πρωταγωνίστρια μια γυναίκα που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη.