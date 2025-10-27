Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Θέλω μεγάλες νίκες για τις ΗΠΑ που θα είναι ευεργετικές για την Ελλάδα»

Ως «ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο» χαρακτήρισε την Ελλάδα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, κατά την πρώτη της συνέντευξη ως Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στη Vogue Greece η Γκίλφοϊλ τόνισε ότι «θέλω να γράψουμε καινούργια κεφάλαια και να αφήσουμε μια κληρονομιά με διάρκεια στην αμερικανική και ελληνική πολιτική ιστορία».

Στις βασικές της προτεραιότητες εντάσσονται η ενίσχυση της γεωπολιτικής σημασίας της Ελλάδας μέσα από «ουσιαστικές διμερείς επενδύσεις, καθώς και η διεύρυνση της συνεργασίας στη ναυτιλία, στον αγροτικό τομέα και στον τουρισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στους τομείς της άμυνας, της τεχνολογίας, αλλά και της ενέργειας.

«Η συνεργασία μας σε αυτούς τους τομείς ενισχύει την ειρήνη σε όλη την περιοχή και ενδυναμώνει τη διατλαντική συμμαχία στο σύνολο της», δηλώνει χαρακτηριστικά. Μάλιστα, περιέγραψε και το όραμά της για ένα μέλλον, στο οποίο οι αμερικανικές επενδύσεις θα πηγαίνουν από κοινού από την Αθήνα μέχρι και τη Σίλικον Βάλεϊ.

Παράλληλα, επιθυμεί όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες να «βλέπουν» την Αμερική ως σύμμαχό τους. «Είναι πολύ σημαντικό, όταν εστιάζουμε στη συγκεκριμένη περιοχή, να κατανοούμε ποιος σύμμαχος έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες μας. NATO, Ευρωπαϊκή Ένωση – πολλές χώρες είναι μέλη τους. Αλλά ποια έχει κάνει πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορούσε για να είναι ένας δυνατός, στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ; Η Ελλάδα», επισημαίνει.

Δεν παρέλειψε να αναφέρει την ανυπομονησία της να συνεργαστεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και με τους υπουργούς, με σκοπό η διμερής σχέση να οδηγηθεί σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο. Στους στόχους της περιλαμβάνονται οι μεγάλες νίκες για τις ΗΠΑ, οι οποίες ωστόσο θα είναι ευεργετικές και για την Ελλάδα.

Πώς είπε το «ναι»

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στο τηλεφώνημα με τον Ντόναλντ Τραμπ όταν της πρότεινε τον συγκεκριμένο ρόλο. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Μου μίλησε γι’ αυτή την ευκαιρία και με ρώτησε αν θέλω να υπηρετήσω, λέγοντάς μου πόσοι διεκδικούν τη συγκεκριμένη θέση», αναφέρει. ««Αλλά», μου είπε, «αν τη θέλεις εσύ, είναι δικιά σου»». Αμέσως είπε το ναι, επισημαίνοντας ότι «δεν λες όχι στον πρόεδρο».