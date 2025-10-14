«Δεν υπάρχει μέρα που να μην σε σκέφτομαι»: Συγκινεί η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τον Τσάρλι Κερκ

Με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ απέτισε φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ για τα γενέθλιά του. «Δεν υπάρχει μέρα που να μην σε σκέφτομαι», έγραψε.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα συνόδευσε την ανάρτησή της με μία σειρά από φωτογραφίες που απεικονίζουν στιγμές τους μαζί, αλλά και στιγμές δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και τον γιο του (και πρώην σύντροφό της) Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Στο παρελθόν, η Γκίλφοϊλ και ο Κερκ εμφανίζονταν συχνά μαζί σε πολιτικές εκδηλώσεις και κοινωνικά γεγονότα, ενώ το δέσιμό τους φαίνεται ότι υπήρξε βαθύ. Με τις φωτογραφίες που ανήρτησε, η ίδια αναδεικνύει τη σημασία της πίστης του Κερκ αλλά και της φιλίας τους, υπό τη σκιά της απώλειάς του.

Ο Τσάρλι Κερκ, γνωστός για τη δημόσια δράση του ως πολιτικός, ακροδεξιός σχολιαστής και συνιδρυτής του κινήματος Turning Point USA, δολοφονήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 στο στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

«Δεν υπάρχει ημέρα που να μην σε σκέφτομαι. Η πίστη σου ήταν βαθιά και η φιλία σου ήταν ο κόσμος όλος για εμένα. Χρόνια πολλά στον παράδεισο, ΤΚ»