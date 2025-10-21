Τσάρλι Κερκ: Σάλος με δασκάλα στο Σικάγο που μιμήθηκε τη στιγμή της δολοφονίας του - Οργή στα social

Βίντεο που δείχνει μια δασκάλα δημοτικού σχολείου στο Σικάγο να μιμείται τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση από τις αρχές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, η δασκάλα Λούσι Μαρτίνεζ, που εργάζεται στο Nathan Hale Elementary School στο Σικάγο, συμμετείχε σε διαμαρτυρία του κινήματος No Kings.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, τη στιγμή που ένας οδηγός φορτηγού περνά από μπροστά τους κρατώντας μια σημαία με τη φράση «Charlie Kirk, a hero» («Τσάρλι Κερκ, ήρωας»), η Μαρτίνεζ γυρίζει προς το μέρος του, βάζει το δάχτυλό της στο λαιμό και κάνει την κίνηση πως πυροβολεί τον εαυτό της, μιμούμενη τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Το βίντεο διαδόθηκε ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και οργισμένα σχόλια. «Αυτή είναι η γυναίκα στην οποία εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας;» έγραψε χαρακτηριστικά ο λογαριασμός Libs of Chicago στο X (πρώην Twitter). Άλλοι χρήστες έκαναν λόγο για «προκλητική και απαράδεκτη» συμπεριφορά από άτομο που εργάζεται στην εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, η ιστοσελίδα του Nathan Hale Elementary School κατέβηκε λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο. ωστόσο, δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής επίσημη ενημέρωση για το αν η Μαρτίνεζ έχει απολυθεί ή αν της έχει επιβληθεί κάποια πειθαρχική ποινή.

Υπενθυμίζεται ότι ο 31χρονος Τσάρλι Κερκ, 31 ετών, ιδρυτής του Turning Point USA, δολοφονήθηκε τον περασμένο μήνα, όταν ο Τάιλερ Ρόμπινσον τον πυροβόλησε στον λαιμό κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα.

