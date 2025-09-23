«Το αγαπημένο ποτό του ρατσιστή»: Υπάλληλος στα Starbucks απολύθηκε για το... ρόφημα του Τσάρλι Κερκ

Σάλο έχει προκαλέσει η απόλυση ενός υπαλλήλου στις ΗΠΑ, από κατάστημα Starbucks, όταν μια γυναίκα παρήγγειλε το αγαπημένο ρόφημα του Τσάρλι Κερκ το βράδυ της Κυριακής (21/9) και πάνω στο ποτήρι βρήκε ένα σημείωμα με... πολιτική διάσταση.

Η Autumn Perkins, κάτοικος Οχάιο, επισκέφθηκε ένα κατάστημα της γνωστής αλυσίδας και παρήγγειλε το αγαπημένο ρόφημα του συντηρητικού influencer Τσάρλι Κερκ – μέντα με δύο κουταλιές μέλι. Όταν παρέλαβε το ποτό της, ωστόσο, αντίκρισε πάνω στο χάρτινο ποτήρι ένα μήνυμα που την άφησε άφωνη: «Το αγαπημένο ποτό του ρατσιστή».

Η Autumn Perkins, φανατική υποστηρικτής του Τσάρλι Κερκ προχώρησε σε ανάρτηση λίγο μετά το συμβάν στο Facebook, ενώ σε δημοσίευμα του FoxNews δήλωσε: «Ήρθε η ώρα να σταματήσουν αυτές οι ανοησίες».

«Συμφωνώ ότι πρέπει να απολυθεί»

Η ίδια μίλησε κατευθείαν με τον διευθυντή του καταστήματος ζητώντας του να απολυθεί ο υπάλληλος, όπως και έγινε υποστηρίζοντας: «Θα συμφωνούσα ότι οι άνθρωποι θα έπρεπε να απολύονται αν κάνουν κάτι τέτοιο», προσθέτοντας ότι «οι πράξεις έχουν επιπτώσεις».

Στη συνέχεια των δηλώσεών της σημειώνει: «Νιώθω ότι ο Charlie υπερασπιζόταν τον σεβασμό, δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα. Μπορούμε να διαφωνούμε σε πολλά πράγματα, αλλά σεβόμαστε ο ένας τον άλλον», συμπλήρωσε.

«Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να αναπτυχθούμε αν δεν σεβόμαστε ο ένας τον άλλον». Η εταιρεία στην οποία ανήκει η αλυσίδα των Starbucks, Kroger επιβεβαίωσε την απόλυση σε email τη Δευτέρα (22/9). «Αυτή η συμπεριφορά δεν αντικατοπτρίζει τις αξίες της Kroger», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η Perkins πρόσθεσε ότι επισκέπτεται συχνά τα Starbucks όταν ταξιδεύει επειδή είναι «άμεσα διαθέσιμα», αλλά είπε ότι δεν σκοπεύει πλέον να το κάνει υπογραμμίζοντας πως «δεν σκοπεύω να ξοδέψω ούτε δεκάρα στα Starbucks και κατά τη γνώμη μου, ούτε τα παιδιά μου ούτε οποιοσδήποτε άλλος στην οικογένειά μου που θα με ακούσει».

Η πολιτική διάσταση της δολοφονίας

Το συγκεκριμένο περιστατικό προστίθεται στη μακρά λίστα περιστατικών που δείχνουν με ξεκάθαρο τρόπο τον διχασμό που βιώνει η αμερικανική (σ.σ. και όχι μόνο) κοινωνία γύρω από τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Πλέον, η πολιτική βία, σε οποιαδήποτε μορφή της, είναι γεγονός αφού κάθε αναφορά στο ζήτημα φαίνεται να παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Από το κόψιμο της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ μέχρι το πολιτικό σημείωμα σε ένα χάρτινο ποτήρι καφέ.

Άσχετα με την κίνηση του υπαλλήλου, η δολοφονία του ακροδεξιού influencer ήταν «αρκετή» για να χάσει τη δουλειά του, αποδεικνύοντας πως ο πολιτικός αντίκτυπος που έχει το ζήτημα είναι μεγάλος και προβλέπεται στο μέλλον να διογκωθεί ακόμη περισσότερο, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο πως αυτό θα εκτονωθεί.

Ήδη, τα διεθνή μέσα σπαταλούν «φαιά ουσία», είτε στις συγκεντρώσεις των Αμερικανών κατά της συντηρητικής κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ (σ.σ. με ό,τι αυτό συνεπάγεται), είτε σε τελετές μνήμης υπέρ του Τσάρλι Κερκ, στις οποίες το κίνημα MAGA (Make America Great Again) μιλά για ξεκάθαρη επίθεση εναντίον του.