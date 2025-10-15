«Δεν φιλοξενούμε όσους εύχονται τον θάνατο Αμερικανών»: Οι ΗΠΑ ανακαλούν βίζες για τον θάνατο Κερκ

Σε μια κίνηση που απέχει από το εθιμικό διπλωματικό «τακτ» το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τρίτη (14/10) ότι ανακάλεσε τις βίζες έξι αλλοδαπών λόγω σχολίων που έκαναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ (Charlie Kirk).

Η ανακοίνωση των ανακλήσεων ήρθε την ώρα που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απένειμε μετά θάνατον στον Κερκ το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας (Presidential Medal of Freedom), την υψηλότερη πολιτική τιμή στις ΗΠΑ, την ημέρα που ο Κερκ θα γινόταν 32 ετών.

Μάλιστα, σε μια όχι και τόσο διπλωματική κίνηση το State Department ανάρτησε στον επίσημο λογαριασμό του στην Πλατφόρμα Χ (πρωην Twitter) τις επίμαχες αναρτήσεις των έξι ξένων (προφανώς καλύπτοντας τη φωτογραφία και το όνομά τους) .

The United States has no obligation to host foreigners who wish death on Americans.



The State Department continues to identify visa holders who celebrated the heinous assassination of Charlie Kirk. Here are just a few examples of aliens who are no longer welcome in the U.S.: — Department of State (@StateDept) October 14, 2025

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία υποχρέωση να φιλοξενούν αλλοδαπούς που εύχονται τον θάνατο σε Αμερικανούς», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ανέφερε τη Νότια Αφρική, την Αργεντινή, το Μεξικό, τη Βραζιλία, τη Γερμανία και την Παραγουάη ως τις χώρες καταγωγής των ατόμων των οποίων οι βίζες ανακλήθηκαν.

Σε μία ανάρτηση, ένας Αργεντινός πολίτης κατηγόρησε τον Κερκ για «διάδοση ρατσιστικής, ξενοφοβικής, μισογυνιστικής ρητορικής», σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ένα άλλο άτομο, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, έγραψε στα γερμανικά: «όταν πεθαίνουν φασίστες, οι δημοκράτες δεν παραπονιούνται».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ πρόσθεσε ότι συνεχίζει να εντοπίζει κατόχους βίζας που, όπως υποστηρίζει, πανηγύρισαν τη δολοφονία του Κερκ σε μια εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα τον προηγούμενο μήνα.

Είχε προηγουμένως προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ θα λάμβαναν μέτρα κατά αλλοδαπών που «εγκωμιάζουν, δικαιολογούν, ή παίρνουν ελαφρά» τον θάνατο του Κερκ.

Από τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει εφαρμόσει μια σαρωτική καταστολή της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του ελέγχου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της ανάκλησης χιλιάδων φοιτητικών βιζών με στόχο την αυστηροποίηση της διάρκειας και άλλων.