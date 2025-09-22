Τσάρλι Κερκ: Κολλέγιο στη Φλόριντα ανακοίνωσε την ανέγερση αγάλματος προς τιμήν του

Το New College της Φλόριντα ανακοίνωσε τα σχέδιά του για την ανέγερση ενός αγάλματος του ακροδεξιού Τσάρλι Κέρκ, που δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ μιλούσε στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Σε ανάρτηση που μοιράστηκε εκπρόσωπος του New College στο Instagram αναφέρεται ότι το μνημείο θα «τιμά την κληρονομιά του και το απίστευτο έργο του μετά την τραγική δολοφονία του νωρίτερα αυτό το μήνα. Το άγαλμα, που χρηματοδοτείται ιδιωτικά από ηγέτες της κοινότητας, θα στεγάζεται στον πανεπιστημιακό χώρο ως δέσμευση του New College να υπερασπίζεται και να αγωνίζεται για την ελευθερία του λόγου και τον πολιτικό διάλογο στην αμερικανική ζωής. Η ακριβής τοποθεσία θα ανακοινωθεί τους επόμενους μήνες».

Αν και δεν έχουν δοθεί ακόμη λεπτομέρειες για τη μορφή που θα έχει το άγαλμα, η ανάρτηση συνοδευόταν από την εικόνα ενός χάλκινου γλυπτού που απεικονίζει τον Κερκ καθισμένο σε τραπέζι, με μικρόφωνο στο χέρι — μια εικόνα που, όπως σημείωσε το Fox News, παραπέμπει άμεσα στις πολιτικές εκδηλώσεις που ο ίδιος διοργάνωνε εντός πανεπιστημίων, προσκαλώντας φοιτητές σε ανοικτό διάλογο πάνω σε πολιτικά θέματα.

Πέρα από το New Collage, έχουν επίσης γίνει προτάσεις για την ανέγερση αγαλμάτων του Τσάρλι Κερκ στο Τέξας, καθώς και στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουάσινγκτον – ένα πρότζεκτ το οποίο έχει αναλάβει η Ρεπουμπλικανή Άννα Παουλίνα Λούνα, την οποία ο Κερκ προσέλαβε ως εθνική διευθύντρια ισπανόφωνων προγραμμάτων για την TPUSA το 2018.

