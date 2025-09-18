Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σημαντικά κενά στο κατηγορητήριο του Ρόμπινσον - «Πονοκέφαλος» για τα κίνητρα

Μία ημέρα αφότου οι εισαγγελείς της Γιούτα αποκάλυψαν τις επίσημες κατηγορίες εναντίον του Τάιλερ Ρόμπινσον, υπόπτου για τη δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ, τα ερωτήματα σχετικά με το πώς σχεδίασε την ένοπλη επίθεση, τα ακριβή του κίνητρα και αν κάποιος άλλος γνώριζε τι σκόπευε να κάνει, παραμένουν άγνωστα γεγονός που προβληματίζει έντονες τις αρμόδιες Αρχές που χειρίζονται την υπόθεση που έχει πάρει τεράστιες πολιτικές διαστάσεις.

Οι εισαγγελείς άρχισαν να σκιαγραφούν την Τρίτη (16/9) την υπόθεση εναντίον του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος κινδυνεύει με θανατική ποινή, όταν και εμφανίστηκε στο δικαστήριο μέσω βιντεοκλήσης από τη φυλακή.

Ωστόσο, τα έγγραφα των κατηγοριών αποκάλυψαν κενά που οι ερευνητές πιθανότατα θα προσπαθήσουν να καλύψουν μέσα στους επόμενους μήνες, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Reuters

Οι λεπτομέρειες της δολοφονίας, και τι ακριβώς ώθησε τον ένοπλο να την πραγματοποιήσει, έχουν αποκτήσει εξαιρετική σημασία δεδομένης της πολιτικής θύελλας που περιβάλλει τον θάνατο του Κερκ. Η επίθεση έχει εντείνει τους φόβους για αυξανόμενη πολιτική βία που μάλιστα έκανε τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλους αξιωματούχους της κυβέρνησης να απειλήσουν με καταστολή της «ριζοσπαστικής αριστεράς», αν και δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να συνδέουν τον Ρόμπινσον με κάποια τέτοια ομάδα.

«Θα ήθελα σίγουρα, και είμαι βέβαιος ότι το κοινό θα ήθελε, να μάθει πολύ περισσότερα για το τι ακριβώς τον παρακίνησε», δήλωσε ο Kenneth Gray, συνταξιούχος ειδικός πράκτορας του FBI και καθηγητής Πανεπιστήμιο του Νιου Χέιβεν.

Το κεφάλαιο... συγκάτοικος και η προετοιμασία της δολοφονίας

Σε ένα μήνυμα προς τον συγκάτοικό του, τον οποίο οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ήταν επίσης ερωτικός σύντροφος, ο Ρόμπινσον είπε ότι είχε σχεδιάσει την επίθεση για «περισσότερο από μια εβδομάδα». Ωστόσο, οι εισαγγελείς δεν έχουν δώσει πολλές λεπτομέρειες σχετικά με την προετοιμασία που έκανε.

Το υλικό από την κάμερα παρακολούθησης κατέγραψε τον Ρόμπινσον να φτάνει στην πανεπιστημιούπολη γύρω στις 8:30 το πρωί της επίμαχης μέρας. Ώρες αργότερα, καταγράφηκε να επιστρέφει στον... τόπο του εγκλήματος, να ανεβαίνει στην ταράτσα από όπου πυροβόλησε τον Κερκ, ο οποίος καθόταν περίπου 160 μέτρα μακριά.

«Έπρεπε να ξέρει ποια θα ήταν καλή θέση και όχι απλώς να διαλέγει μία εκείνη την ώρα», είπε ο Gray προσπαθώντας να εξηγήσει αν ο νεαρός φερόμενος ως δράστης είχε προσχεδιάσει τη δολοφονία.

Ο Felipe Rodriguez, πρώην ντετέκτιβ της αστυνομίας της Νέας Υόρκης υποστήριξε επίσης αυτή την υπόθεση. «Πώς αλλιώς ήξερε ότι δεν υπήρχαν συναγερμοί στο κτίριο, στην πόρτα της οροφής;» είπε και πρόσθεσε: «Πώς ήξερε ότι μπορούσε να πραγματοποιήσει τον πυροβολισμό;»

«Δεν ήταν ιδιαίτερα απαιτητικός πυροβολισμός»

Οι ειδικοί σε θέματα όπλων εξήγησαν ότι ο ο πυροβολισμός δεν ήταν ιδιαίτερα απαιτητικός. «Για κάποιον με ένα αξιοπρεπές τουφέκι και σύγχρονα πυρομαχικά, δεν είναι καθόλου δύσκολος πυροβολισμός», δήλωσε ο Τζιμ Γκίλιλαντ, πρώην ελεύθερος σκοπευτής του Στρατού, προσθέτοντας ότι ακόμη και ένας αρχάριος θα μπορούσε να το πετύχει.

Οικογενειακές φωτογραφίες που δημοσίευσε η μητέρα του Robinson στο Facebook έδειχναν τον ύποπτο και τον αδελφό του να κρατούν όπλα στο παρελθόν, γεγονός που υποδηλώνει ότι είχαν κάποια εμπειρία στη σκοποβολή. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι βρήκαν στόχους με τρύπες από σφαίρες στο σπίτι του Robinson.

Ενώ τα αρχικά στοιχεία παρείχαν ενδείξεις για τα κίνητρα του Ρόμπινσον, πολλά παραμένουν ασαφή σχετικά με το τι ακριβώς μπορεί να τον ώθησε να σκοτώσει τον Κερκ.

Τα κίνητρα και η μετακίνηση προς τα «αριστερά»

«Πάντα θέλουμε να μάθουμε γιατί», είπε ο Rodriguez. «Η αστυνομία το χρειάζεται για να βοηθήσει στην επίλυση της υπόθεσης και οι εισαγγελείς το χρειάζονται ως το τελευταίο κομμάτι του παζλ που θα παρουσιάσουν σε ένα δικαστήριο». Σε μηνύματα προς τον συγκάτοικό του, ο Ρόμπινσον είπε ότι σκότωσε τον Κερκ επειδή «είχα βαρεθεί το μίσος του».

Η μητέρα του Ρόμπινσον είπε στους ερευνητές ότι οι πολιτικές του απόψεις είχαν μετακινηθεί προς τα αριστερά πρόσφατα και ότι είχε γίνει «πιο φιλο-ομοφυλόφιλος και τρανς προσανατολισμένος», ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Οι εισαγγελείς δεν έχουν πει ποιες συγκεκριμένες απόψεις του Κερκ θεωρούσε ο Ρόμπινσον μισητές ή αν η ταυτότητα φύλου της συντρόφου του μπορεί να έπαιξε ρόλο. Οι αρχές έχουν επίσης δηλώσει ότι εξακολουθούν να εξετάζουν εάν κάποιος άλλος μπορεί να γνώριζε για την επικείμενη επίθεση.

«Πώς ριζοσπαστικοποιήθηκε;» δήλωσε ο Bobby McDonald, πρώην πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Νιου Χέιβεν. «Το πώς μαθαίνουμε για το τι του συνέβη μπορεί να μην σταματήσει την επόμενη ένοπλη επίθεση, αλλά ίσως μας βοηθήσει να δούμε τα προειδοποιητικά σημάδια».