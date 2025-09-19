«Να τους αφαιρεθεί η άδεια»: Σάλος με δήλωση Τραμπ για τα μέσα ενημέρωσης που... του ασκούν κριτική

Σε αιχμηρά σχόλια προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις τηλεοπτικές άδειες που θα πρέπει να «αφαιρεθούν» από όσα μέσα ενημέρωσης βρίσκονται... εναντίον του, φουντώνοντας ακόμη περισσότερο την αντιπαράθεση που απασχολεί την Αμερική τις τελευταίες μέρες, μετά την απομάκρυνση του Τζίμι Κίμελ από το πρόγραμμα του σταθμού ABC.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται λίγο μόλις μέρες μετά από τις πιέσεις της κυβέρνησής του που οδήγησαν τον τηλεοπτικό σταθμό, ιδιοκτησίας της Disney, να θέσει σε διαθεσιμότητα τον παρουσιαστή που πασίγνωστου βραδινού show «Jimmy Kimmel Live!», ο οποίος υπονόησε ότι η δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ διαπράχθηκε από έναν υποστηρικτή του Τραμπ.

Η τιμωρία του Κίμελ εγείρει σοβαρές ανησυχίες ότι η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να «φιμώσει» τους επικριτές της, με άλλους παρουσιαστές talk show να σχολιάζουν έντονα τη διαμάχη.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του BBC, ο Τραμπ μίλησε για το θέμα σε δημοσιογράφους στο Air Force One την Πέμπτη (18/9), επιστρέφοντας από την επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, βάζοντας φωτιά στην ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί γύρω από το ζήτημα.

«Μου δίνουν κακή δημοσιότητα»

«Έχω διαβάσει κάπου ότι τα δίκτυα ήταν 97% εναντίον μου, πάλι, 97% αρνητικά, και όμως κέρδισα και εύκολα [στις περσινές εκλογές]», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και πρόσθεσε στα λεγόμενά του: «Μου δίνουν μόνο κακή δημοσιότητα [και] στον Τύπο. Θέλω να πω, παίρνουν άδεια. Θα έλεγα ότι ίσως η άδειά τους θα έπρεπε να αφαιρεθεί», είπε κλείνοντας.

Στον μονόλογό του τη Δευτέρα, ο 57χρονος Κίμελ είχε πει ότι η «συμμορία των Maga» - μια αναφορά στους υποστηρικτές του Τραμπ που συσπειρώθηκαν γύρω από το προεκλογικό του σύνθημα «Make America Great Again» - «προσπαθούσε απεγνωσμένα να χαρακτηρίσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από έναν από αυτούς» και προσπαθούσε να «κερδίσει πολιτικούς πόντους από αυτό».

Ο Κίμελ καταδίκασε την επίθεση και έστειλε «αγάπη» στην οικογένεια Κερκ αμέσως μετά τους πυροβολισμούς.

Επιστρατεύεται ο μηχανισμός... Τραμπ

Ο πρόεδρος της αμερικανικής ρυθμιστικής αρχής για τα μέσα ενημέρωσης (FCC), Μπρένταν Καρ, ο οποίος διορήστηκε από τον Τραμπ κατηγόρησε τον Κίμελ για «την πιο άρρωστη δυνατή συμπεριφορά» και είπε ότι εταιρείες όπως το ABC, θα μπορούσαν «να βρουν τρόπους να αλλάξουν συμπεριφορά και να αναλάβουν δράση... αλλιώς θα υπάρξει επιπλέον δουλειά για την FCC».

Ο πρόεδρος της FCC, Καρ, δήλωσε στο Fox News την Πέμπτη (18/9), πως «θα συνεχίσουμε να θεωρούμε αυτούς τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς υπόλογους στο δημόσιο συμφέρον - και αν στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς δεν αρέσει αυτή η απλή λύση, μπορούν να παραδώσουν την άδειά τους στην FCC».

Η FCC έχει ρυθμιστική εξουσία επί των μεγάλων δικτύων, όπως το ABC, καθώς και επί των τοπικών σταθμών που μεταδίδουν το περιεχόμενό τους. Οι ιδιοκτήτες τοπικών σταθμών μπορούν επίσης να επηρεάσουν τα μεγάλα δίκτυα αρνούμενοι να μεταδώσουν εκπομπές.

Ο ατάλαντος Κίμελ

Ο Ντόναλντ Τραμπ και προσωπικότητες που υποστηρίζουν το κίνημα Maga αντέδρασαν με ενθουσιασμό στην είδηση από την πρώτη στιγμή, χαρακτηρίζοντάς την ως «υπέροχα νέα για την Αμερική». Ο Τραμπ ανέφερε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Truth Social: «Συγχαρητήρια στο ABC που τελικά βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Ο Κίμελ δεν έχει ΚΑΝΕΝΑ ταλέντο».

Κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο και ενώ βρισκόταν σε επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο βασιλιάς Κάρολος προς τιμήν του, ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε επίσης να ενθαρρύνει το τηλεοπτικό δίκτυο NBC να ακυρώσει εκπομπές που παρουσιάζουν οι Τζίμι Φάλον και Σεθ Μέγερς.