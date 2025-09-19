Τζίμι Κίμελ: Ο Τραμπ αλλάζει το τοπίο των μέσων ενημέρωσης στις ΗΠΑ - Ποιος θα είναι ο επόμενος;

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναδιαμορφώνει το αμερικανικό τοπίο των μέσων ενημέρωσης, εκφράζοντας τα μακροχρόνια παράπονά του εναντίον ενός κλάδου που έχει ασκήσει το δικαίωμά του, βάσει του άρθρου 1 του Συντάγματος, να τον κριτικάρει, να τον σατιρίζει και να τον χλευάζει.

Το έχει κάνει αυτό επιβάλλοντας αποζημιώσεις πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, αναγκάζοντας τις εταιρείες να εμπλακούν σε δαπανηρές δικαστικές διαμάχες και προωθώντας αλλαγές σε προγράμματα που δεν του αρέσουν.

Τώρα, ο Τραμπ φαίνεται να εντείνει την εκστρατεία του για λογοκρισία και αντίποινα.

Προφανώς ενθουσιασμένος από τις επιτυχημένες προσπάθειές του να απομακρύνει από την τηλεόραση τον παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής του ABC, Τζίμι Κίμελ, για τα σχόλιά του σχετικά με τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ, μίλησε στους δημοσιογράφους στο Air Force One κατά την επιστροφή του από τη δεύτερη επίσημη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Ίσως θα έπρεπε να τους αφαιρεθεί η άδεια»

Ο Τραμπ, σύμφωνα με το Euronews, δήλωσε ότι οι ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανάκλησης των αδειών εκπομπής για τα δίκτυα που «μου δίνουν μόνο κακή δημοσιότητα».

«Διάβασα κάπου ότι τα δίκτυα ήταν κατά 97% εναντίον μου, επαναλαμβάνω, 97% αρνητικά, και όμως κέρδισα και μάλιστα εύκολα [στις εκλογές του περασμένου έτους]», είπε ο Τραμπ, πριν προσθέσει: «Μου δίνουν μόνο κακή δημοσιότητα [και] κάλυψη από τον Τύπο. Εννοώ, έχουν άδεια. Νομίζω ότι ίσως θα έπρεπε να τους αφαιρεθεί η άδεια».

«Το μόνο που κάνουν είναι να επιτίθενται στον Τραμπ», παραπονέθηκε. «Έχουν άδεια! Δεν επιτρέπεται να το κάνουν αυτό». Ας το σκεφτούμε αυτό, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επιδιώκει να περιορίσει την ελευθερία του λόγου των επικριτών του και αγνοεί σαφώς το Πρώτο άρθρο του Συντάγματος των ΗΠΑ, το οποίο ορίζει: «Το Κογκρέσο δεν θα θεσπίσει νόμο που να αφορά την καθιέρωση θρησκείας ή να απαγορεύει την ελεύθερη άσκηση αυτής, ή να περιορίζει την ελευθερία του λόγου ή του Τύπου, ή το δικαίωμα του λαού να συγκεντρώνεται ειρηνικά και να υποβάλλει αιτήματα στην Κυβέρνηση για την αποκατάσταση αδικιών».

Έχουν το δικαίωμα να το κάνουν αυτό. Συνταγματικά.

Η παρέμβαση Ομπάμα

Όπως έγραψε χθες ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα στο X: «Μετά από χρόνια παραπόνων για την κουλτούρα της ακύρωσης, η τρέχουσα κυβέρνηση την έχει οδηγήσει σε ένα νέο και επικίνδυνο επίπεδο, απειλώντας συστηματικά με ρυθμιστικά μέτρα τις εταιρείες μέσων ενημέρωσης, εκτός αν φιμώσουν ή απολύσουν δημοσιογράφους και σχολιαστές που δεν της αρέσουν».

Σε επόμενη ανάρτησή του πρόσθεσε: «Αυτό είναι ακριβώς το είδος κυβερνητικής πίεσης για το οποίο σχεδιάστηκε το πρώτο άρθρο του Συντάγματος και οι εταιρείες μέσων ενημέρωσης πρέπει να αρχίσουν να αντιδρούν αντί να υποκύπτουν».

After years of complaining about cancel culture, the current administration has taken it to a new and dangerous level by routinely threatening regulatory action against media companies unless they muzzle or fire reporters and commentators it doesn’t like. https://t.co/uts7JpJZzN — Barack Obama (@BarackObama) September 18, 2025

Στον μονόλογό του τη Δευτέρα, ο Kimmel είχε πει ότι η «συμμορία MAGA» «προσπαθούσε απεγνωσμένα να χαρακτηρίσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Charlie Kirk ως οτιδήποτε άλλο εκτός από ένα από τα μέλη της» και προσπαθούσε να «κερδίσει πολιτικά οφέλη από αυτό».

Παρά το γεγονός ότι καταδίκασε την επίθεση και ο Kimmel έστειλε την «αγάπη» του στην οικογένεια Kirk αμέσως μετά το μακελειό, απομακρύνθηκε από την τηλεόραση.

Όπως και στην περίπτωση της ακύρωσης του The Late Show With Stephen Colbert, ο Trump κατηγόρησε τις «κακές τηλεθεάσεις» για την ακύρωση του Kimmel. Ωστόσο, δεν είναι πολλοί αυτοί που το πιστεύουν και έχουν την αίσθηση ότι συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον θάνατο του Charlie Kirk ως όπλο για δικό του πολιτικό όφελος.

Αντιδρούν οι σεναριογράφοι

Η Writers Guild of America και η Screen Actors Guild καταδίκασαν την αναστολή του Kimmel ως παραβίαση των συνταγματικών δικαιωμάτων της ελευθερίας του λόγου.

Ωστόσο, εν μέσω των επικρίσεων ότι η ελευθερία του λόγου δέχεται επίθεση, το ερώτημα παραμένει: Ποιος θα είναι ο επόμενος;

Ο Τραμπ φαίνεται να γνωρίζει, καθώς χθες δημοσίευσε στο Truth Social: «Σπουδαία νέα για την Αμερική: Η εκπομπή Jimmy Kimmel Show, που αντιμετώπιζε προβλήματα τηλεθέασης, ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ. Συγχαρητήρια στο ABC που τελικά βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Ο Kimmel δεν έχει ΚΑΝΕΝΑ ταλέντο και έχει χειρότερη τηλεθέαση ακόμα και από τον Colbert, αν αυτό είναι δυνατό. Αυτό αφήνει τον Jimmy και τον Seth, δύο απόλυτους χαμένους, στο Fake News NBC. Η τηλεθέασή τους είναι επίσης φρικτή. Κάν' το NBC!!! Πρόεδρος DJT.»