«Ο Μίκι έγινε MAGA»: Χαμός στις ΗΠΑ για το «κόψιμο» του Τζίμι Κίμελ- Κάλεσμα σε μποϊκοτάζ της Disney

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ το αιφνιδιαστικό «κόψιμο» της δημοφιλούς εκπομπής του Τζίμι Κίμελ, «Jimmy Kimmel Live!», μετά από σχόλια που έκανε ο κωμικός για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, κατατάσσοντας τον φερόμενο δολοφόνο του 31χρονου influencer στο φιλο-τραμπικό κίνημα MAGA και κατηγορώντας τον Ντόναλντ Τραμπ για υποκρισία.

Συνάδελφοι του Κίμελ, παρουσιαστές, καλλιτέχνες και παράγοντες του Χόλιγουντ έχουν ξεσηκωθεί, κάνοντας λόγο για καταστολή της ελευθερίας του λόγου και λογοκρισία. Μια πράξη που επιβλήθηκε ουσιαστικά, όπως λένε, στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC, από τον ίδιο τον Τραμπ. Άλλωστε, ο Αμερικανός πρόεδρος έσπευσε αμέσως να πανηγυρίσει την απόφαση του καναλιού και να χαρακτηρίσει τον Τζίμι Κίμελ ατάλαντο.

Φωτό: Reuters

Διαδηλώσεις έξω από τα κεντρικά της Disney

Ωστόσο, οι αντιδράσεις δεν περιορίζονται στα δημόσια πρόσωπα. Εκατοντάδες κόσμος συρρέει κατά κύματα από χθες Πέμπτη (18/9) έξω από τα κεντρικά γραφεία της Walt Disney στο Μπέρμπανκ της Καλιφόρνια, καθώς η εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της το ABC.

Μάλιστα, το λογότυπο του Μίκυ Μάους εμφανιζόταν σε ευρηματικά πλακάτ διαδηλωτών, με τα διάσημα αυτά αυτιά να σχηματίζουν τη λέξη «cowards», δηλαδή «δειλοί», κατηγορώντας την Disney ότι υπέκυψε στις πιέσεις του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με τον Guardian, περίπου 200 με 300 άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της Disney στην Καλιφόρνια το απόγευμα της Πέμπτης, σε μία διαμαρτυρία που προωθήθηκε από την Ένωση Συγγραφέων της Αμερικής, καλώντας το ABC να «φέρει πίσω» την εκπομπή του Κίμελ.

Φωτό: IMAGO / SOPA Images

Άλλοι έθεσαν «στο στόχαστρο» της κριτικής στον CEO της Disney, Μπομπ Ίγκερ, κάνοντας λόγο για άμεση «προσαρμογή» του στην απαίτηση Τραμπ να λογοκριθεί ένας αγαπημένος κωμικός, που παρουσίαζε τη συγκεκριμένη εκπομπή επί 22 χρόνια. Περίπου 100 άτομα διαδήλωναν έξω από τα στούντιο του ABC στη Νέα Υόρκη χθες το απόγευμα, με το πλήθος να φωνάζει «Ο Κίμελ πρέπει να μείνει, ο Ίγκερ πρέπει να φύγει».

Διαμαρτυρίες οργανώθηκε και έξω από το στούντιο στο οποίο γυριζόταν, μέχρι πριν λίγες μέρες, η εκπομπή του Κίμελ, στην περιοχή του Χόλιγουντ. «Το ABC γονάτισε» ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά συνθήματα που φώναζαν οι διαδηλωτές.

Φωτό: Reuters

Φωτό: Reuters

Ντυμένοι με στολές από το Star Wars

Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς κρατούσαν πλακάτ που τόνιζαν ότι η υπόθεση θύμιζε την πλοκή μιας από τις νέες σειρές Star Wars, που ανήκει στην Disney, το «Andor», το οποίο επικεντρώνεται στην καταπολέμηση του αυταρχισμού. Διαδηλωτές είχαν ντυθεί σαν τους ήρωες της σειράς.

«Πιστεύω ότι η Disney και το ABC είναι 100% υπεύθυνοι. Δεν αντέδρασαν καθόλου», δήλωσε ο Konstantine Anthony, μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Burbank, στο Hollywood Reporter. Ο Anthony κρατούσε ένα πλακάτ που έγραφε: «Μήπως είδατε το Andor;»

A person protesting the Jimmy Kimmel show suspension outside the Disney lot today holds a sign that says:



“Did you even watch ANDOR?”



(Picture credit: @westernwilder) pic.twitter.com/HDtwdrPpDj — Star Wars Holocron (@sw_holocron) September 19, 2025

«Θέλουμε Τζίμι Κίμελ να επιστρέψει στον αέρα και θα συνεχίσουμε να μιλάμε και να ασκούμε πίεση με κάθε τρόπο που μπορούμε μέχρι να συμβεί αυτό», δήλωσε, από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ένωσης Συγγραφέων της Δυτικής Αμερικής, Meredith Stiehm, στο Hollywood Reporter.

Φωτό: IMAGO / ZUMA Press Wire

Κάλεσμα για μποϊκοτάζ στην Disney

Την ίδια στιγμή, πληθαίνουν οι φωνές χρηστών στα social media που καλούν σε μποϊκοτάζ των προϊόντων της Disney, όπως της δημοφιλούς συνδρομητικής πλατφόρμας με σειρές και ταινίες που έχει λανσάρει η διάσημη εταιρεία.

Ένας χρήστης στο X (πρώην Twitter) ανάρτησε μια εικόνα από τον λογαριασμό του Disney+, ανακοινώνοντας ότι ακύρωσε τη συνδρομή του ως ένδειξη διαμαρτυρίας, σχολιάζοντας: «Ακύρωσα τη συνδρομή μου στο Disney+ και το HULU επειδή το ABC υποτάχθηκε στο φασισμό του Τραμπ και του Καρ».

Ένας άλλος χρήστης ανέφερε: «Ακύρωσα τη συνδρομή μου στο Disney+ και επίσης ένα προγραμματισμένο ταξίδι στα στούντιο. Όσο κι αν αγάπησα τη Disney στη ζωή μου, αυτό που έκανε το ABC είναι αηδιαστικό και αντεθνικό».

Τραμπ: «Να αφαιρεθούν οι άδειες από τα δίκτυα που μου κάνουν κριτική»

Τα σχόλια του Τζίμι Κίμελ αποτέλεσαν «την πιο άρρωστη δυνατή συμπεριφορά», δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, στον δεξιό podcaster Μπένι Τζόνσον την Τετάρτη (17/9). Ο Καρ άφησε να εννοηθεί ότι η FCC του θα μπορούσε να ανακαλέσει τις άδειες συνεργατών του ABC ως τρόπο να αναγκάσει την Disney να τιμωρήσει τον Κίμελ.

Ο Τραμπ, όταν επέστρεψε από τη Βρετανία, μίλησε για το ζήτημα στους δημοσιογράφους, λέγοντας ότι τα τηλεοπτικά δίκτυα που κριτικάρουν την πολιτική του θα έπρεπε να χάσουν τις άδειες τους.

«Έχω διαβάσει ότι τα δίκτυα είναι 97% εναντίον μου, αλλά κατάφερα να κερδίσω με μεγάλη διαφορά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Αυτά τα δίκτυα παίρνουν άδειες για να εκπέμπουν. Αν δεν τους αρέσει αυτό, ίσως πρέπει να τους αφαιρεθούν οι άδειες», τόνισε.

Η FCC, υπό την ηγεσία του Μπρένταν Κάρ, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να ελέγχει τα τηλεοπτικά δίκτυα για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Ωστόσο, ειδικοί νομικοί τονίζουν ότι η Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ προστατεύει την ελευθερία της έκφρασης, γεγονός που καθιστά δύσκολο για την FCC να αποσύρει άδειες λόγω πολιτικών διαφορών.