Τζίμι Κίμελ: Με χιούμορ απαντούν οι συνάδελφοί του - Ο Φάλον «υμνητής» του Τραμπ και η Βόρεια Κορέα

Με το ισχυρότερό τους όπλο, το χιούμορ, εκδηλώνουν τη συμπαράστασή και την αλληλεγγύη τους στον «συνάδελφό» τους, Τζίμι Κίμελ, οι δημοφιλείς κωμικοί της αμερικανικές τηλεόρασης, μετά το «κόψιμο» της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live!» από το ABC.

Ο Τζίμι Φάλον, ένας από τους πιο διάσημους κωμικούς και παρουσιαστές late night show στις ΗΠΑ, αναφέρθηκε προφανώς στο καυτό θέμα, το οποίο έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, με πολλούς να κάνουν λόγο για καταστολή της ελευθερίας του λόγου και πολίτες να διαδηλώνουν έξω από την -ιδιοκτήτρια του ABC- Disney.

Ο Φάλον, αφού σχολίασε -με νόημα- ότι κανείς δεν κατάλαβε γιατί έγινε αυτό. «Αυτό που ξέρω είναι ότι ο Τζίμι Κίμελ είναι ένας αξιοπρεπής, αστείος, αξιαγάπητος τύπος και ελπίζω να επιστρέψει», είπε ο Φάλον, με το κοινό του να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Η συνέχεια όμως ήταν άκρως καυστική και σπαρταριστή. «Πολλοί ανησυχούν ότι δεν θα μπορούμε να συνεχίσουμε να λέμε αυτό που θέλουμε ή ότι θα λογοκριθούμε», ανέφερε.

«Θα καλύψω το ταξίδι του προέδρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως θα το έκανα κανονικά», είπε ο Τζίμι Φάλον και ξεκίνησε το «ρεπορτάζ». Όμως καθώς μιλούσε για την επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία, μια «φωνή» πεταγόταν από το πουθενά καλύπτοντας τη δική του. Και άλλαζε τα λόγια του, υμνώντας τον Τραμπ.

Μια εκπομπή «εγκεκριμένη» από τον Τραμπ

Εξίσου απολαυστικός ήταν και ο Τζον Στιούαρτ, ο οποίος παρουσιάζει το Daily Show, σατιρίζοντας την επικαιρότητα.

Διαφημίζοντας τον εαυτό του ως «ολοκαίνουρια, εγκεκριμένη από την κυβέρνηση» εκπομπή, ο Στιούαρτ εμφανίστηκε με φόντο το γνωστό Οβάλ Γραφείο στον Λευκό Οίκο, στολισμένο με χρυσά στολίδια, σε μια προφανή αναφορά στην «χρυσή μορφή» που έχει πάρει ο συγκεκριμένος χώρος στη διάρκεια της θητείας του Τραμπ.

Υποσχόμενος μια «διασκεδαστική, ξεκαρδιστική και συμβατή με τη διοίκηση εκπομπή», ο Στιούαρτ κατά διαστήματα φάνηκε να μιμείται την Ri Chun-hee, την γνωστή παρουσιάστρια ειδήσεων της Βόρειας Κορέας, μιλώντας για τον αγαπημένο «πατέρα» της Αμερικής με τη θρυλική «ζεστασιά και λάμψη» του, ο οποίος είναι πάντα στα «τέλεια χρώματα».