Ανατροπή με τον Τζίμι Κίμελ: Επιστρέφει η εκπομπή του στον αέρα - Η θέση της Disney

Λίγες μέρες μετά το «κόψιμό» του, το «Jimmy Kimmel Live!» του πασίγνωστου παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ, θα επιστρέψει στον αέρα του ABC την Τρίτη (23/9) το βράδυ, όπως επίσημα ανακοίνωσε η ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού, Disney.

«Την περασμένη Τετάρτη, πήραμε την απόφαση να αναστείλουμε την παραγωγή της εκπομπής για να αποφύγουμε την περαιτέρω επιδείνωση της τεταμένης κατάστασης σε μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή για τη χώρα μας», δήλωσε εκπρόσωπος της Walt Disney Company, στην οποία ανήκει το ABC, σε δημοσίευμα του CNN.

Συνεχίζοντας εξηγεί πως «είναι μια απόφαση που λάβαμε επειδή θεωρήσαμε ότι ορισμένα από τα σχόλια ήταν άκαιρα και επομένως αναίσθητα. Περάσαμε τις τελευταίες ημέρες κάνοντας στοχαστικές συζητήσεις με τον Τζίμι και μετά από αυτές τις συζητήσεις, καταλήξαμε στην απόφαση να επιστρέψουμε την εκπομπή την Τρίτη», συμπλήρωσε.

Σημειώνεται πως το βραδινό σόου «Jimmy Kimmel Live!», «κόπηκε» ξαφνικά και επ' αόριστον από τον αέρα την περασμένη εβδομάδα, όταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, Μπρένταν Καρ, και δίκτυα συνεργαζόμενων σταθμών απείλησαν το ABC για τα σχόλια που έκανε ο Τζίμι Κίμελ, σχετικά με την αντίδραση του κινήματος MAGA στη δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ.

