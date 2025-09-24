Τα πικρόχολα σχόλια Τραμπ για την επιστροφή Κίμελ: Αφήστε τον να σαπίσει, θα κυνηγήσω το ABC

Με μια οργισμένη ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ στους τηλεοπτικούς δέκτες.

Η απόφαση της διοίκησης του ABC να επιτρέψει την μετάδοση της βραδινής εκπομπής του γνωστού παρουσιαστή όμως προκάλεσε την έντονη ενόχληση του Τραμπ ο οποίος ξεκίνησε την ανάρτησή του γράφοντας «δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ABC των Fake News έδωσε πίσω τη δουλειά του στον Τζίμι Κίμελ», έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Λευκός Οίκος ενημερώθηκε από το ABC ότι η εκπομπή του ακυρώθηκε! Κάτι συνέβη από τότε μέχρι τώρα γιατί το κοινό του έχει φύγει και το "ταλέντο" ήταν ανύπαρκτο. Γιατί να θέλουν πίσω κάποιον που τα πάει τόσο άσχημα, που δεν είναι αστείος και που θέτει το Δίκτυο σε κίνδυνο παίζοντας 99% θετικά Δημοκρατικά σκουπίδια. Είναι ένας ακόμη βραχίονας των Δημοκρατικών και, εξ όσων γνωρίζω, αυτό θα ήταν μια σημαντική παράνομη συνεισφορά στην εκστρατεία» προσέθεσε στη συνέχεια.



«Νομίζω ότι θα υποβάλλουμε σε δοκιμασία το ABC σε αυτό. Ας δούμε πώς θα τα πάμε. Την τελευταία φορά που τους κυνήγησα, μου έδωσαν 16 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό ακούγεται ακόμα πιο προσοδοφόρο. Ένα αληθινό μάτσο χαμένοι! Αφήστε τον Τζίμι Κίμελ να σαπίσει στις κακές μετρήσεις του» έκλεισε την ανάρτησή του.

Με 17λεπτο μονόλογο η επιστροφή του Κίμελ

Χωρίς να μασάει τα λόγια του, ο Τζίμι Κίμελ εμφανίστηκε στον τηλεοπτικό φακό εμφανώς συγκινημένος. Στο 17λεπτο μονόλογο ξεκαθάρισε αρχικά ότι δεν είχε καμία πρόθεση να χλευάσει τη δολοφονία. «Δεν υπήρχε καμία πρόθεση να υποτιμηθεί το γεγονός» ούτε να κατηγορήσει συγκεκριμένη ομάδα για τις πράξεις «ενός βαθιά διαταραγμένου ατόμου».

Ωστόσο, δεν παρέλειψε να ασκήσει σκληρή κριτική στο ABC για την απόφαση που έλαβε να διακόψει την εκπομπή του, χαρακτηρίζοντάς την «αντιαμερικανική» και υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση δεν πρέπει να ελέγχει τι μπορεί να λέγεται στην τηλεόραση».

«Διαφωνούσα με αυτή την απόφαση και τους το είπα, και κάναμε πολλές συζητήσεις. Μοιράστηκα την άποψή μου. Μοιράστηκαν τη δική τους», είπε. «Το συζητήσαμε και στο τέλος, παρόλο που δεν χρειάστηκε, πραγματικά δεν χρειάστηκε — αυτή είναι μια γιγαντιαία εταιρεία. Έχουμε μικρά περιθώρια προσοχής και είμαι ένα μικρό κομμάτι της Disney Corporation. Με καλωσόρισαν ξανά στον αέρα και τους ευχαριστώ γι' αυτό».

Εξαπέλυσε επίσης αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος «Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κατέστησε σαφές ότι θέλει να δει εμένα και εκατοντάδες ανθρώπους που εργάζονται εδώ να απολύονται από τις δουλειές τους. Ο ηγέτης μας γιορτάζει το γεγονός ότι οι Αμερικανοί χάνουν τα προς το ζην επειδή δεν αντέχει ούτε ένα αστείο».