Επέστρεψε στην εκπομπή του ο Τζίμι Κίμελ - Ο 17λεπτος μονόλογος και τα «καρφιά» σε Τραμπ και ABC

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε από την εντολή του ABC να διακοπεί η νυχτερινή εκπομπή του Τζίμι Κίμελ λόγω των σχολίων του για τον τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο γνωστός παρουσιαστής επέστρεψε δριμύτερος το βράδυ (τοπική ώρα) της Τρίτης 24/09.

Χωρίς να μασάει τα λόγια του, ο Τζίμι Κίμελ εμφανίστηκε στον τηλεοπτικό φακό εμφανώς συγκινημένος. Στο 17λεπτο μονόλογο ξεκαθάρισε αρχικά ότι δεν είχε καμία πρόθεση να χλευάσει τη δολοφονία. «Δεν υπήρχε καμία πρόθεση να υποτιμηθεί το γεγονός» ούτε να κατηγορήσει συγκεκριμένη ομάδα για τις πράξεις «ενός βαθιά διαταραγμένου ατόμου».

Ωστόσο, δεν παρέλειψε να ασκήσει σκληρή κριτική στο ABC για την απόφαση που έλαβε να διακόψει την εκπομπή του, χαρακτηρίζοντάς την «αντιαμερικανική» και υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση δεν πρέπει να ελέγχει τι μπορεί να λέγεται στην τηλεόραση».

«Διαφωνούσα με αυτή την απόφαση και τους το είπα, και κάναμε πολλές συζητήσεις. Μοιράστηκα την άποψή μου. Μοιράστηκαν τη δική τους», είπε. «Το συζητήσαμε και στο τέλος, παρόλο που δεν χρειάστηκε, πραγματικά δεν χρειάστηκε — αυτή είναι μια γιγαντιαία εταιρεία. Έχουμε μικρά περιθώρια προσοχής και είμαι ένα μικρό κομμάτι της Disney Corporation. Με καλωσόρισαν ξανά στον αέρα και τους ευχαριστώ γι' αυτό».

Εξαπέλυσε επίσης αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος «Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κατέστησε σαφές ότι θέλει να δει εμένα και εκατοντάδες ανθρώπους που εργάζονται εδώ να απολύονται από τις δουλειές τους. Ο ηγέτης μας γιορτάζει το γεγονός ότι οι Αμερικανοί χάνουν τα προς το ζην επειδή δεν αντέχει ούτε ένα αστείο».

Jimmy Kimmel's full monologue tonight pic.twitter.com/sZI6uouUAd — Marlow Stern (@MarlowNYC) September 24, 2025

«Άκουσα ότι ψάχνουν παρουσιαστές στη Γερμανία»

Ο Κίμελ αφιέρωσε μέρος του μονολόγου του για να ευχαριστήσει τους συναδέλφους και τους φίλους του για την υποστήριξή τους, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των παρουσιαστών που στάθηκαν στο πλευρό του.

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον Στίβεν Κόλμπερ (για τον οποίο ο Κίμελ είπε ότι «βρέθηκε σε αυτή τη δύσκολη θέση» στο CBS), τον Τζον Στιούαρτ, τον Σεθ Μέγιερς, τον Τζίμι Φάλον, τον Τζον Όλιβερ, τον Τζέιμς Κόρντεν και άλλους.

«Η ελευθερία μας να μιλάμε είναι αυτό που θαυμάζουν περισσότερο σε αυτή τη χώρα, και αυτό είναι κάτι που ντρέπομαι να πω ότι το θεωρούσα δεδομένο μέχρι που απέλυσαν τον φίλο μου τον Στίβεν και προσπάθησαν να εξαναγκάσουν τους συνεργάτες που διευθύνουν την εκπομπή μας στις πόλεις όπου ζείτε να αποσύρουν την εκπομπή μου από τον αέρα. Αυτό δεν είναι νόμιμο» τόνισε.

«Τώρα πιέζει ανοιχτά το NBC να απολύσει τον Τζίμι Φάλον και τον Σεθ Μέγιερς και τους εκατοντάδες Αμερικανούς που εργάζονται για τις εκπομπές τους και δεν βγάζουν εκατομμύρια δολάρια», πρόσθεσε. «Και ελπίζω ότι αν συμβεί αυτό, ή αν υπάρχει έστω κάποια υπόνοια ότι θα συμβεί, θα είστε 10 φορές πιο δυνατοί από ό,τι ήσασταν αυτή την εβδομάδα» κατέληξε.

«Άκουσα από παρουσιαστές βραδινών σόου σε άλλες χώρες, από την Ιρλανδία και από τη Γερμανία, να με στηρίζουν. Ο Τύπος στη Γερμανία μου πρόσφερε δουλειά. Μπορείτε να φανταστείτε ότι αυτή η χώρα έχει γίνει τόσο αυταρχική, που οι Γερμανοί λένε, ελάτε εδώ».