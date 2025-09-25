«Σάρωσε» ο Τζίμι Κίμελ στην επιστροφή του - Έκανε ρεκόρ δεκαετίας στην τηλεθέαση

Η συγκινησιακά φορτισμένη επιστροφή του Τζίμι Κίμελ κέντρισε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών που -όπως αποδείχθηκε- στήθηκαν μπροστά στις οθόνες τους και συντονίστηκαν προκειμένου να τον παρακολουθήσουν.

Το πρώτο επεισόδιο του «Jimmy Kimmel Live!» μετά την άρση της αναστολής της εκπομπής, είχε κατά μέσο όρο 6,3 εκατομμύρια τηλεθεατές μέσω της παραδοσιακής τηλεόρασης, ένας αριθμός που είναι υπερτριπλάσιος από τη συνηθισμένη της τηλεθέαση. Κι όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι σε δεκάδες αγορές, η εκπομπή τελικά δεν προβλήθηκε.

Στο βασικό δημογραφικό σύνολο των θεατών ηλικίας 18 έως 49 ετών, το οποίο είναι φιλικό προς τους διαφημιζόμενους, η εκπομπή σημείωσε «την υψηλότερη τηλεθέαση επεισοδίου τακτικά προγραμματισμένου σε διάστημα άνω των 10 ετών», δήλωσε το ABC το απόγευμα της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου 2025.

Και στο YouTube όμως, ο Τζίμι Κίμελ έχει πάνω από ένα εκατομμύριο προβολές ανά ώρα. Συνδυάζοντας το ABC, το YouTube και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ο μονόλογος του Τζίμι Κίμελ για την ελευθερία του λόγου στην Αμερική έχει φτάσει σε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους και ο αριθμός των προβολών συνεχίζει να αυξάνεται.



Όπως αναφέρει το CNN, τα προκαταρκτικά ποσοστά τηλεθέασης της Nielsen, τα οποία θα αυξηθούν αργότερα μόλις υπολογιστεί η τηλεθέαση κατ' απαίτηση, είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτα επειδή η τηλεοπτική μετάδοση του Κίμελ δεν προβλήθηκε σε δεκάδες τοπικούς σταθμούς που συνδέονται με το ABC.

Δύο μεγάλοι τηλεοπτικοί σταθμοί, οι Nexstar και Sinclair, συνεχίζουν να μην προβάλλουν την εκπομπή, και αυτοί οι όμιλοι έχουν σταθμούς συνδεδεμένους με το ABC που φτάνουν περίπου το 23% των αμερικανικών τηλεοπτικών νοικοκυριών.

Οι θεατές που θέλησαν να παρακολουθήσουν την εκπομπή σε αυτές τις αγορές, πιθανότατα στράφηκαν στο YouTube και σε άλλες πλατφόρμες streaming για να δουν τον σχεδόν 30λεπτο μονόλογο του Κίμελ.



Το βίντεο με τον μονόλογο έχει προβληθεί περισσότερες από 15 εκατομμύρια φορές στο YouTube μέχρι στιγμής, καθιστώντας τον τον πιο δημοφιλή μονόλογο του Κίμελ όλων των εποχών στην πλατφόρμα.



Προηγουμένως, το βίντεο του Κίμελ με τις περισσότερες προβολές στο YouTube ήταν ο μονόλογος όταν αποκάλυψε με δάκρυα στα μάτια την καρδιακή νόσο του γιου του Μπίλι, πριν από οκτώ χρόνια.