Τηλεμετρήσεις: Κέρδισαν Λεβεντογιάννης, Αρναούτογλου - Πώς πήγε η Βουγιουκλάκη στη θέση της Τατιάνας

Νέες σειρές και εκπομπές ρίχτηκαν στη μάχη της τηλεθέασης τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου. Η ζώνη του prime time είχε και πάλι τον μεγαλύτερο ανταγωνισμό, ενδιαφέρον όμως είχε και αυτό που συνέβη το απόγευμα στον ΣΚΑΪ, εκεί που μέχρι την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου βλέπαμε την εκπομπή της Στεφανίδου.

Η Αλίκη κέρδισε την Τατιάνα

Η απόφαση του ΣΚΑΪ να μεταδώσει ελληνικές ταινίες στη ζώνη του «Power talk» φαίνεται πως για την ώρα απέδωσε. Η ενημερωτική εκπομπή που παρουσίαζε η Τατιάνα Στεφανίδου μας αποχαιρέτησε την Παρασκευή 3/10 με 3,8% στο σύνολο και 2,7% στο δυναμικό κοινό. Τη Δευτέρα 6/10 το κανάλι έπαιξε την «Ψεύτρα» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Η ταινία έπιασε 6,3% στο σύνολο και 7,4% στους 18-54 χρόνων.

Prime time

Το «Να μ’ αγαπάς», η καινούρια δραματική τηλεοπτική πρόταση του ALPHA έπαιξε απέναντι από τα δελτία ειδήσεων και στην πρεμιέρα του άγγιξε το 14,9% στο σύνολο και το 12,1% στο δυναμικό κοινό, ποσοστά που είναι ΟΚ για αρχή.

Στη ζώνη του prime time όμως έκανε αίσθηση η πρεμιέρα του «Hoteλ Eλvira». Η κωμική σειρά του MEGA έκανε 17,0% στο σύνολο και 21,9% στο δυναμικό κοινό αποδεικνύοντας πως η απόφαση του καναλιού να επαναφέρει στη ζώνη των 21.00 τις κωμωδίες (πέρσι έπαιζε το «Έχω παιδιά») του βγήκε σε καλό και ίσως του χρόνου ακολουθήσουν και άλλα κανάλια αυτόν τον δρόμο. Απέναντι ο «Άγιος έρωτας» στον ALPHA είχε 19,6% στο σύνολο και 13,9% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Grand Hotel» του ΑΝΤ1 16,5% και 10,2% αντίστοιχα.

Στις 22.30 η σκυτάλη πέρασε στις επόμενες σειρές. Το «Porto Leone» του ALPHA είχε 19,1% στο σύνολο και 17,4% στο δυναμικό κοινό, η «Γη της Ελιάς» στο MEGA 16,9% και 12,6% αντίστοιχα, ενώ το κωμικό «Γιατί ρε πατέρα;» του ΑΝΤ1 απέσπασε 9,5% τόσο στο σύνολο, όσο και στο δυναμικό κοινό.

Late night

Τα μεσάνυχτα έκανε πρεμιέρα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τη 10η σεζόν του «The 2night show». Το τοκ σόου του ΑΝΤ1 με καλεσμένους τους Μιχάλη Λεβεντογιάννη και Θοδωρή Φέρρη άγγιξε το 16% στο γενικό σύνολο και το 19,1% στο κοινό ηλικίας 18-54 χρόνων.