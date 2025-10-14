Τηλεμετρήσεις: Ακλόνητος ο «Άγιος έρωτας» του ALPHA, άρεσε και ο Φερεντίνος στον ΣΚΑΪ

Το «Exathlon» μας άφησε χρόνους δίχως να κάνει κάποια σημαντική επιτυχία στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης του ΣΚΑΪ. Το κανάλι λοιπόν λάνσαρε από τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου και θα το συνεχίσει όλη αυτή την εβδομάδα (όπως άλλωστε ήταν και προγραμματισμένο) μια σειρά από νέα προγράμματα που αποτελούνται κυρίως από τηλεπαιχνίδια.

Στόχος του είναι με τις νέες του προτάσεις να κερδίσει την παρτίδα του Α’ μισού της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, να κλείσει την ψαλίδα από τους άλλους σταθμούς και να μαζέψει όπως μπορεί τη χασούρα σε ποσοστά τηλεθέασης και διαφημιστικά έσοδα!

Κέντρισε το ενδιαφέρον

Ενώ λοιπόν το «Exathlon» με τον Γιώργο Καράβα έκανε νούμερα της τάξης του 6-8%, το τηλεπαιχνίδι «The Wall» με τον Χρήστο Φερεντίνο κατάφερε να ανεβάσει την τηλεθέαση του ΣΚΑΪ.

Στην πρεμιέρα του το πρόγραμμα έκανε 10,8% στο σύνολο του κοινού και 10,1% στο δυναμικό κοινό. Οι παίκτες που συμμετείχαν κέρδισαν 23.838€.

Τα νούμερα αυτά στέκονται πολύ καλύτερα απέναντι στον ανταγωνισμό από αυτά που είχε το «Exathlon». Μένει μόνο να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συνέχεια, εάν δηλαδή ο Φερεντίνος διατηρήσει αυτά τα ποσοστά, αν τα αυξήσει, ή αν τα χάσει…

Οι απέναντι

Η πρεμιέρα του «The Wall» δεν επηρέασε και τόσο τα ποσοστά των σειρών που έπαιξαν απέναντί του στη ζώνη 21.00-22.30. Η μυθοπλασία έχει χτίσει εδώ και πολλά χρόνια ισχυρό κοινό που δύσκολα μετακινείται.

Ο «Άγιος έρωτας» του ALPHA ήταν πρώτος στο σύνολο του κοινού με 19%, ενώ στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων έκανε 14,3%. Το «Grand Hotel» του ΑΝΤ1 άγγιξε το 15,9% στο γενικό σύνολο και το 11% στο δυναμικό κοινό. Το «Hoteλ Ελvira» του MEGA έπιασε 12,2% στο σύνολο, αλλά ήταν Νο1 στο δυναμικό κοινό με 16,7%.