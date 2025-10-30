Τηλεθέαση 29/10: Άρεσε ο Λάκης Λαζόπουλος, δεν ήταν όμως ο νικητής του prime time

Η επιστροφή του Λάκη Λαζόπουλου στο prime time του MEGA ξαναμοίρασε ελαφρώς την τράπουλα ειδικά μέσα στο ίδιο το κανάλι, αφού τα πήγε καλύτερα από τις σειρές «Hotel Elvira» και «Η Γη της Ελιάς», τη θέση των οποίων πήρε στο πρόγραμμα.

Το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» έκανε πρεμιέρα για τη φετινή σεζόν την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου με την τηλεθέασή του να αγγίζει το 20,4% στο γενικό σύνολο και το 17,7% στο δυναμικό κοινό. Μία μέρα πριν πάντως, η κωμική σειρά «Hotel Elvira» είχε κάνει 8,2% στο σύνολο και 10,4% στο δυναμικό κοινό, ενώ η δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου 16,6% στο σύνολο και μόλις 8,6% στους 18-54 χρόνων.

Τα μάτια στον ALPHA

Ο Λαζόπουλος όμως δεν ήταν ο νικητής της βραδιάς, καθώς ο «Άγιος έρωτας» του ALPHA παραμένει στην καρδιά του κοινού του prime time. Το επεισόδιο της Τετάρτης 29/10 έκανε 22,2% στο σύνολο και 18,5% στο δυναμικό κοινό. Η δραματική σειρά του ALPHA «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» έπιασε 14,6% τόσο στο σύνολο, όσο και στο δυναμικό κοινό.

Το «Grand Hotel» του ΑΝΤ1 τα πήγε καλύτερα στο γενικό σύνολο, όπου έκανε 14,9%, άλλα πάτωσε στους 18-54 χρόνων που έκανε μόλις 8%, κάτω και από τον μέσο όρο του σταθμού.

Η «Φάρμα» του STAR με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο άντεξε με 9,2% στο σύνολο του κοινού και 9,8% στο δυναμικό κοινό, ενώ το σόου του ΣΚΑΪ «Η Ελλάδα ψηφίζει» με τους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο έκανε μόλις 3,9% στο σύνολο και 4,3% στο δυναμικό κοινό.