Λάκης Λαζόπουλος: «Στην τηλεόραση δεν υπάρχουν πια δελτία ειδήσεων, υπάρχουν δελτία απόψεων»

«Τώρα μου αρέσει πιο πολύ να ζωγραφίζω, να γράφω… Το θέατρο με εξαντλεί, μου φαίνεται κουραστικό, να βγαίνεις το βράδυ και να παίζεις ζωντανά, τόση ώρα, αλλά κι αυτό μου αρέσει. Γράφω, δηλαδή τώρα διορθώνω τα σενάρια για το “17 βαλίτσες και μια μαύρη”, μια καινούρια κωμωδία χαρακτήρων - πώς η νεότητα αναγκάζει τους παλιότερους ν’ αλλάξουν, να πάρουν νέες αποφάσεις…

Είναι η αποδόμηση της ελληνικής οικογένειας: ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών που έχει δύο κόρες κι έναν γιο - τους συμβαίνουν διάφορα και αναγκάζονται να εγκατασταθούν στη Μυτιλήνη, αλλάζουν αναγκαστικά, και πρέπει να πάρουν θέση». Με αυτά τα λόγια ο Λάκης Λαζόπουλος μίλησε στην Athens Voice για τα νέα του επαγγελματικά σχέδια, καθώς επίσης και για τα αγαπημένα του πρόσωπα, τη νεολαία, το TikTok, αλλά και τον Θανάση Βέγγο που έζησε σε μια λάθος εποχή.

Τα αγαπημένα πρόσωπα

«Μερικές φορές στο ντιπ παρόν ακούς -ή νομίζεις ότι ακούς- τη φωνή αγαπημένου σου προσώπου που έχει φύγει από τη ζωή Ανακαλείς τη φωνή και η φαντασία φέρνει κοντά σου το αγαπημένο πρόσωπο. Προχθές οδηγούσα στην Κωνσταντινουπόλεως, είχε πολλή κίνηση, κι άκουσα τη φωνή της μάνας μου: “Μη νευριάζεις, παιδάκι μου, μην κάνεις έτσι, θα φτάσεις”. Kοίταξα δίπλα, ήταν το γραφείο τελετών που την είχαμε φέρει. Δεν έχει μόνο το μυαλό μας τζι-πι-ες, έχει και το συναίσθημά μας. Εκείνη τη στιγμή έγινε πειρατεία των νευρώνων μου, γύρισα, είδα το γραφείο και το συναίσθημά μου, με το δικό του τζι-πι-ες, ταράχτηκε”.

Η νεολαία

«Το σχολείο σήμερα είναι ανίσχυρο, γι’ αυτό και οι γονείς δεν μπορούν να επιβληθούν στα παιδιά, και τα παιδιά απελευθερώνονται πιο γρήγορα. Η απελευθέρωση είναι αυτή που τελικά θα βγάλει το παιδί στον σωστό δρόμο - το πιστεύω αυτό. Ό,τι αλλάζει είναι χάρη στον μικρότερο σε ηλικία και, για ν’ αλλάξει η κοινωνία, πρέπει να ακολουθήσει αυτόν, τον νεότερο. Πιστεύω στους νέους, στο μέλλον, το μέλλον δημιουργεί χαρά! Χαίρομαι και γι’ αυτά που δεν θα είμαι εδώ για να τα δω».

Το TikTok

«Έχω σταματήσει πολλά χρόνια να βλέπω τηλεόραση. Όταν είμαι μόνος μου στο σπίτι, δεν υπάρχει περίπτωση να καθίσω να δω τηλεόραση. Το ΤikTok είναι άλλο καπέλο, το παρακολουθώ γιατί με ενημερώνει, αν είναι να ενημερωθώ, θα ενημερωθώ απ’ αυτό. Θα πεις, έχει μέσα και προβοκάτσια, έχει και εντεταλμένα σχόλια. Αλλά στην τηλεόραση δεν υπάρχουν πια δελτία ειδήσεων, υπάρχουν δελτία απόψεων. Ο δημοσιογράφος είναι ο σχολιαστής μιας είδησης την οποία δεν ξέρουμε. Είναι σταντ-απ-σίριους, όχι σταντ-απ-κόμικ, το ανάποδο. Η είδηση πια είναι ό,τι κατάλαβες. Το ΤikTok, από την άλλη, έχει νεανική δομή, συγκεκριμένες κατηγορίες, βλέπεις Έλληνες, ξένους, έχεις έναν έλεγχο».

Ο Θανάσης Βέγγος

«Ήταν ο μόνος που είχε προβλέψει το άγχος που ερχόταν. Έτρεχε συνέχεια ο Βέγγος, “καλοί μου άνθρωποι!”, έτρεχε, ήταν συνέχεια σε κίνηση, σε μια εποχή που όλα κυλούσαν σε σλόου μόσιον. Κανείς δεν βιαζόταν, κανείς δεν ήταν αγχωμένος. Ο Βέγγος ήταν ένας σημερινός κωμικός σε έναν χθεσινό κόσμο, που τότε δεν είχε άγχος».