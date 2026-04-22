Λάκης Λαζόπουλος: «Τι προίκα έχει ο πατέρας της;» ρώτησε η μητέρα μου όταν γνώρισα την Τασούλα

Για τη γυναίκα της ζωής του, την Τασούλα, αλλά και τις αντιδράσεις της μητέρας του όταν έμαθε την ύπαρξή της και ήθελε όλο το… Ε9 της οικογένειάς της, μιλά ο Λάκης Λαζόπουλος στην εκπομπή της Νίκης Λυμπεράκη «Πάμε μια βόλτα;» που παίζει το Σάββατο 25 Απριλίου (MEGA, 20.50). Ο δημιουργός ανοίγει το προσωπικό του «αρχείο» και μοιράζεται ιστορίες με γέλιο, ένταση και… λίγο οικογενειακό «άγχος».

Φοιτητικά συναισθήματα

Στο πρώτο μέρος του αφιερώματος (θα ακολουθήσει και δεύτερο μέρος το Σάββατο 2 Μαΐου), οι δυο τους επισκέπτονται τη Λάρισα, τη γενέτειρα του Λάκη Λαζόπουλου, και την Κομοτηνή, την πόλη όπου σπούδασε Νομική. Μέσα στην Τσανάκλειο Αστική Σχολή -τότε εστία θηλέων- ξαναζεί τις στιγμές που τον έφεραν κοντά στην Τασούλα Λαζοπούλου, τη γυναίκα της ζωής του. Ανακαλεί την αμηχανία, τα έντονα συναισθήματα και την αίσθηση εκείνων των φοιτητικών χρόνων, όταν κάθε λεπτομέρεια φαινόταν μεγαλύτερη από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα.

Το λεωφορείο του πεθερού

Η πιο αστεία στιγμή, όπως ο ίδιος θα αφηγηθεί, συνέβη όταν ανέβηκε η μητέρα του από τη Λάρισα για να γνωρίσει την Τασούλα και να μάθει τα πάντα για την οικογένεια και, φυσικά, για την... προίκα της. Με το χαρακτηριστικό άγχος της εποχής, ρώτησε: «Τι προίκα έχει ο πατέρας της; Τι δουλειά κάνει;». Ο Λάκης Λαζόπουλος, με τον γνωστό του αυθορμητισμό, απάντησε: «Ο πατέρας της είναι οδηγός σε ένα λεωφορείο, στη Δράμα».

Εκείνη, όμως, δεν το άφησε εκεί. Με ήρεμο αλλά επίμονο ενδιαφέρον, συνέχισε: «Δικό του είναι το λεωφορείο;». Κι εκεί ο Λάκης Λαζόπουλος, ψύχραιμα και χωρίς να χάσει το χιούμορ του, απάντησε: «Δεν ξέρω ρε μάνα, δεν μπορώ να τη ρωτήσω». Η μητέρα του, ωστόσο, επέμεινε: «Ρώτα τη», με εκείνον να της εξηγεί ότι δεν τον ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Η απλή αυτή ερώτηση απέκτησε έτσι μια χιουμοριστική χροιά, με το λεωφορείο να μπαίνει στην ιστορία και να κλέβει την παράσταση.