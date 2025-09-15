Λάκης Λαζόπουλος: Γιατί δεν έβαζε ποτέ τη μητέρα του να καθίσει στις πρώτες σειρές του θεάτρου

Ποδαρικό στη Φαίη Σκορδά έκανε ο Λάκης Λαζόπουλος, σε μια από τις σπάνιες τηλεοπτικές του συνεντεύξεις. Η παρουσιάστρια τον ρώτησε για το ξέσπασμα που είχε τον περασμένο Ιούλιο στο Instagram όταν θέλοντας να προστατέψει τον γάμο της κόρης του Μαριέλλης -που έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο- από το να γίνει κουτσομπολιό στα ΜΜΕ είχε γράψει στη σελίδα του στο Instagram να σεβαστούμε τις προσωπικές αυτές στιγμές και να διαχωρίσουμε το παιδί ενός δημοσίου προσώπου από το δημόσιο πρόσωπο.

«Είμαι της άποψης ότι ο καθένας βάζει τις συντεταγμένες του. Εγώ δεν έβαλα οτιδήποτε άλλο, παρά μόνο τη δουλειά μου. Στη δουλειά μου, βρίσε με, φώναξέ με, πες το μου εδώ είμαστε και μπορώ να σου απαντήσω. Είμαστε ζωντανοί για να μπορούμε να μιλάμε. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι δια της χειραψίας αλλάζω γνώμη. Σε είδα, σε συμπαθώ, άμα δω κάτι όμως θα το πω, δεν θα το κρύψω, όχι όμως να πιάσω όλη τη ζωή σου. Δεν το ήθελα και δεν το ήθελε κανένας στο σπίτι μου.

«Δεν μπορούσα να μιλήσω»

Σε επισήμανση του Άρη Καβατζίκη πως στο παρελθόν έχει μοιραστεί με το κοινό και οικογενειακές του στιγμές, ο Λαζόπουλος απάντησε: «Με τον κόσμο έχω μοιραστεί μόνο ιστορίες με τη μάνα μου, που ερχόταν και στις εκπομπές. Την έβαζα πιο πίσω και ήθελε να μπαίνει πιο μπροστά! Της έλεγα δεν μπορώ να σε βλέπω, γιατί άμα την έβλεπα, θυμόμουν την αυλή μου, θυμόμουν τη συγκίνηση, θυμόμουν πράγματα.

Μου είχε κάνει κάτι σε μια παράσταση! Είχε πεθάνει ο πατέρας μου και παίζω και ξαφνικά τη βλέπω, έχει καθίσει εκεί και ανοίγει την τσάντα και βγάζει τη φωτογραφία του πατέρα μου για να ακούσει και εκείνος! Δεν μπορούσα να μιλήσω! Όλη τη μέρα αυτό σκεφτόταν. Οι γυναίκες αυτές ζούσαν έτσι. Νοητά… Δεν σταματούσε να του μιλάει».