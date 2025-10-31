«Η Μητέρα του Σκύλου»: Ποιους είδαμε στην πρεμιέρα του έργου που παίζει η Υρώ Μανέ

Ηθοποιοί, πολιτικοί (όλων των κομμάτων), δημοσιογράφοι και άνθρωποι της showbiz παραβρέθηκαν στη φετινή πρεμιέρα της παράστασης «Η Μητέρα του Σκύλου», του Παύλου Μάτεσι, που συγκαταλέγεται στα 1001 βιβλία της παγκόσμιας λογοτεχνίας που πρέπει να διαβάσει κανείς στη ζωή του. Η Υρώ Μανέ υποδύεται τη βασική ηρωίδα του έργου, τη Ραραού που σκηνοθέτησε ο Κώστας Γάκης.

Φαίδρα Νταϊόγλου, Υρώ Μανέ, Κώστας Γάκης, Σπύρος Μπιμπίλας, Τάνια Τρύπη / φωτογραφία NDP

Στο θέατρο Ακροπόλ είδαμε μεταξύ άλλων τους: Λουκίλα Καρρέρ, Νίκο Ανδρουλάκη, Δόμνα Μιχαηλίδου, Νικήτα Κακλαμάνη, Μανώλη Μητσιά, Αλέξανδρο Λυκουρέζο, Ζαχαρία Ρόχα, Μαρία Αλιφέρη, Γωγώ Ατζολετάκη, Μαρία Καβογιάννη, Κλειώ Δενάρδου, Τζένη Καζάκου και Δάφνη Μπόκοτα.

Η Λουκίλα Καρρέρ με την αδερφή της, Ναλίτα / φωτογραφία NDP

Μανώλης και Λίτσα Μητσιά / φωτογραφία NDP

Αλέξανδρος Λυκουρέζος, Τζένη Οικονόμου, Νίκος Ανδρουλάκης / φωτογραφία NDP

Δόμνα Μιχαηλίδου, Νικήτας Κακλαμάνης / φωτογραφία NDP

Σία Αναγνωστοπούλου, Όλγα Γεροβασίλη, Αθηνά Λινού / φωτογραφία NDP

Μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας

Η Ραραού είναι μια από τις πιο σπαρακτικές και ταυτόχρονα εξαιρετικά δυναμικές προσωπικότητες της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Με λόγο παραληρηματικό και χιουμοριστικό, μια ψυχή με ένα τραύμα που αδυνατεί να επουλώσει, αφηγείται την Οδύσσεια της ύπαρξής της ακροβατώντας μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας. Το κοινό παρακολουθεί τη δραματική, αλλά και γεμάτη ευτράπελα, ζωή της από την κατοχή και τον εμφύλιο πόλεμο μέχρι τη δικτατορία και τη μεταπολίτευση.

Τάνια Τρύπη, Τζένη Καζάκου / φωτογραφία NDP

Ζαχαρίας Ρόχας, Μαρία Αλιφέρη / φωτογραφία NDP

Γωγώ Ατζολετάκη / φωτογραφία NDP

Η Δάφνη Μπόκοτα με τον γιο της, Νίκο Κοσώνα / φωτογραφία NDP

Γύρω της βρίσκεται ένας πολύχρωμος θίασος «φαντασμάτων» που φέρνει στη σκηνή πρόσωπα της καθημερινότητας που χαράχτηκαν στην ψυχή της, για να προσφέρει στο κοινό συγκίνηση και γέλιο. Αυτοί είναι οι: Παναγιώτης Μπουγιούρης, Σπύρος Μπιμπίλας, Τάνια Τρύπη, Γιάννης Βασιλώτος, Μαριαλένα Ροζάκη, Νικόλ Δημητρακοπούλου, Ειρήνη Θεοδωράκη, Νατάσα - Φαίη Κοσμίδου, Γιώργης Παρταλίδης, Στράτος Νταλαμάγκος, Αιλιάνα Μαρκάκη, Πέτρος Λιόντας, Μαρία Μπατή και Γεωργία Αμοργιαννιώτη.