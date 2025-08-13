Μιχάλης Μητρούσης: «Κρεβάτι κάνουν το θέατρο όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι»

Τον περασμένο Ιούνιο ο Παύλος Χαϊκάλης καταθέτοντας ως μάρτυρας στη δική του Πέτρου Φιλιππίδη (που κρίθηκε ένοχος για δύο απόπειρες βιασμού) είχε πει χαρακτηριστικά για τον καλλιτεχνικό χώρο: «Το θέατρο ήταν ένα μεγάλο κρεβάτι, έχουν υπάρξει ναρκωτικά, βίαιες συμπεριφορές, χυδαία αστεία, μαλλιοτραβήγματα και άγριο πέσιμο. Δεν μπορεί όμως σε έναν χώρο που συνέβαιναν όλα αυτά για χρόνια και κανείς δεν μιλούσε, ξαφνικά μετά το 2020 να ακούμε για απόπειρες βιασμού».

Τη δήλωση αυτή κλήθηκε να σχολιάσει ο ηθοποιός Μιχάλης Μητρούσης σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα On Time: «Μια χαρά είναι το θέατρο. Κρεβάτι το κάνουν όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι! Το θέατρο είναι οι έντιμοι άνθρωποι, αυτοί που το αγαπάνε, που το υπηρετούν, το σέβονται, οι ωραίες σχέσεις των ανθρώπων, οι ρόλοι, αυτό που θέλουν να παίξουν είναι ένα και σημαντικό. Το κρεβάτι είναι εκ του πονηρού. Και τα εκ του πονηρού δεν με ενδιαφέρουν».

«Ξεπέρασα τα όριά μου και το πλήρωσα»

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στο κατά πόσο νιώθει δικαιωμένος από τη μέχρι τώρα πορεία του και αν θα μπορούσε να είχε κάνει κι άλλα πράγματα στο θέατρο. «Για ορισμένα πράγματα νιώθω δικαιωμένος, για ορισμένα όχι. Θα μπορούσα να είχα κάνει περισσότερα, όμως, τα όρια είναι συγκεκριμένα και δεν μπορείς να τα υπερβείς. Μερικές φορές ξεπέρασα τα όρια μου και το πλήρωσα πριν από μερικά χρόνια, με μια υπερκόπωση και ένα καρδιακό επεισόδιο».