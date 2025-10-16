Γιάννης Τσορτέκης: «Υπήρχαν περίοδοι που δεν αμειβόμουν από το θέατρο και έκανα άλλες δουλειές»

Ο Γιάννης Τσορτέκης, ο Κλεάνθης της επιτυχημένης σειράς «Άγιος έρωτας» του ALPHA κάθισε στον καναπέ της εκπομπής «Super Κατερίνα» και μίλησε με την Κατερίνα Καινούργιου για την αγάπη του για το θέατρο που πολλές φορές όμως τον έχει απογοητεύσει, αφού υπήρξαν δουλειές που δεν τον πλήρωναν καλά και αναγκαζόταν να εργάζεται και αλλού ώστε να μπορεί να επιβιώσει και να παράλληλα να συνεχίσει να κάνει αυτό που αγαπά!

«Δεν δυσκολεύτηκα οικονομικά επειδή πάντοτε δούλευα, απλώς υπήρχαν περίοδοι που δεν αμειβόμουν από το θέατρο. Οπότε το θέατρο ήταν εξ' αρχής σαν κάτι το οποίο είχα επιλέξει ότι ήθελα να εμπλέκομαι με αυτό με την άνεση του ανθρώπου που τα έχει όλα λυμένα».

«Δεν ήμουν ο μόνος που δεν πληρωνόμουν»

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως το έργο ενός καλλιτέχνη, μπορεί να πληρώνεται, όμως στην ουσία δεν είναι κάτι που αμείβεται. Πρέπει λοιπόν να το αγαπάς πραγματικά πάρα πολύ για να του αφοσιωθείς…

«Πίστευα και πιστεύω ότι η Tέχνη, το αποτέλεσμα της Tέχνης από τον καλλιτέχνη δηλαδή, ανεξάρτητα από το αν θα πρέπει να αμειφθεί για το έργο που παράγει και αυτό είναι δεδομένο, στην πραγματικότητα είναι κάτι που δεν αμείβεται. Επειδή ακριβώς δεν ήμουν ο μόνος που δεν πληρωνόμουν, ήταν άπειροι φίλοι και γνωστοί μέσα στα χρόνια, νομίζω ότι μας αγαπούσε και το θέατρο. Ήταν ένα αλισβερίσι και από τις δύο πλευρές».