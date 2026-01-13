«Hotel Amour»: Παρέλαση επωνύμων στην πρεμιέρα - Τι ζήτησε η Σμαράγδα Καρύδη από τους δημοσιογράφους

Το «Hotel Amour», το μιούζικαλ των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Θέμη Καραμουρατίδη, σε σκηνοθεσία Σμαράγδας Καρύδη, ξεκίνησε τη θεατρική του πορεία στο Θέατρο Ακροπόλ τον περασμένο Οκτώβριο, όμως το βράδυ της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου 2026 πραγματοποίησε την επίσημη πρεμιέρα του και ήταν όλοι εκεί!

Η υπόθεση του έργου μας μεταφέρει σε ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής στην καρδιά της Αθήνας που φιλοξενεί τέσσερα ετερόκλητα ζευγάρια με τις κρυφές επιθυμίες, τις φαντασιώσεις και τις προσδοκίες τους. Το μιούζικαλ θέτει απενοχοποιημένα και με χιούμορ το ερώτημα: τι είναι τέλος πάντων το σεξ;

Τους ερωτευμένους ενοίκους ερμηνεύουν οι Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιώργος Παπαγεωργίου, Χαρά Κεφαλά, Ιβάν Σβιτάιλο, Φοίβος Ριμένας, Γιλμάζ Χουσμέν, Βασίλης Μηλιώνης και Αλεξάνδρα Κολαΐτη.

Κατερίνα Παπουτσάκη, Δήμητρα Ματσούκα / φωτογραφία NDP

Ευγενία Δημητροπούλου, Δημήτρης Γκοτσόπουλος / φωτογραφία NDP

Δανάη Παππά / φωτογραφία NDP

Εβελίνα Παπούλια, Σμαράγδα Καρύδη / φωτογραφία NDP

Σπύρος Μπιμπίλας, Γιώργος Παπαγεωργίου / φωτογραφία NDP

Έλλη Κοκκίνου / φωτογραφία NDP

Έλενα Χαραλαμπούδη, Νατάσσα Μποφίλιου / φωτογραφία NDP

Γεωργία Κρασσά, Ορφέας Αυγουστίδης / φωτογραφία NDP

Η Δάφνη Μπόκοτα με τον γιο της, Νίκο Κοσώνα / φωτογραφία NDP

Αμέσως μετά την πρεμιέρα η Σμαράγδα Καρύδη μίλησε στην κάμερα του “Happy day” για τον νέο χρόνο, τι εύχεται αυτός να φέρει και τι παίρνει μαζί της από τον παλιό. «Έτσι όπως είναι τα πράγματα στον κόσμο, νομίζω ότι το πρώτο που εύχεται κανείς είναι η ειρήνη. Κάθε χρονιά εγώ κοιτάω μπροστά και πηγαίνω στο επόμενο, δεν ασχολούμαι με το τι έγινε πίσω. Λέω ότι καλώς να ’ρθει ό,τι είναι να ’ρθει και θα ’ναι πάντα καλύτερο». Η ηθοποιός είχε ζητήσει από τους δημοσιογράφους να μην τη ρωτήσουν τίποτα για τον χωρισμό της με τον Θοδωρή Αθερίδη, έναν χωρισμό που ήρθε μετά από 23 χρόνια…