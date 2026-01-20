Το μεγάλο μας τσίρκο: Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Γιάννης Ζουγανέλης μαζί στη σκηνή - Η showbiz στην πρεμιέρα
Το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη ανεβαίνει στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και μεταξύ των πρωταγωνιστών και ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος που καταχειροκροτήθηκε στην επίσημη πρεμιέρα.
To «Μεγάλο μας Τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια ανεβαίνει φέτος στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού με πρωταγωνιστές τους Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Δημήτρη Γκοτσόπουλο, Γιάννη Ζουγανέλη, Κώστα Καζάκα, Άννα Μονογιού και Δημήτρη Καπετανάκο.
Το έργο ακολουθεί με δραματικό, αλλά και χιουμοριστικό τρόπο την πορεία της ελληνικής ιστορίας από την Αρχαιότητα έως και τον Εμφύλιο. Τα τραγούδια, σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου, που ερμηνεύει ζωντανή ορχήστρα επί σκηνής εναλλάσσονται με την αφήγηση και συνθέτουν ένα έργο γεμάτο συγκίνηση και ιστορικές αναφορές.
Στην πρεμιέρα είδαμε μεταξύ άλλων τους Χάρις Αλεξίου, Κώστα Αρζόγλου, Βλαδίμηρο Κυριακίδη, Ελένη Καρακάση, Τζένη Μπότση, Λόλα Νταϊφά, Χάρη Ασημακόπουλο, Τζόυς Ευείδη, Γιώργο Καλφαμανώλη, Γιούλικα Σκαφιδά, Μάκη Δελαπόρτα, Γιώργο Νταλάρα, Γιώργο Κιμούλη, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Τάσο Κωστή, Μαρίζα Ρίζου, Σπύρο Μπιμπίλα, Υρώ Μανέ και Ιουλία Καλλιμάνη.
«Ο Καμπανέλλης γεννά θέατρο εν θεάτρω»
Το «Μεγάλο μας Τσίρκο» είναι ένα υπέροχο λαϊκό θεατρικό πανηγύρι, που κλείνει μέσα του όλη τη χαρά, το πάθος και τον πόνο της Ρωμιοσύνης. Ο Ιάκωβος Καμπανέλλης λέει ότι η ιδέα για το έργο βασίζεται στο ότι η χώρα μας, σε όλες τις εποχές, μοιάζει με τον Κρόνο, που τρώει τα παιδιά του. Χθες, σήμερα και ίσως και αύριο. Άλλοτε σατιρικό σχόλιο και άλλοτε κραυγή, δραματική, το έργο αγκαλιάζει όλη την ιστορία του τόπου μας.
Ο σκηνοθέτης της παράστασης, Πέτρος Ζούλιας, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Σαν άλλος Αριστοφάνης, που δεν αγνοεί τον Μπρεχτ, ο Καμπανέλλης γεννά θέατρο εν θεάτρω. Με άψογη μαστοριά ξύνει παλιές εθνικές πληγές, όνειρα, προδοσίες. Η μουσική του μεγάλου μας, Σταύρου Ξαρχάκου, και τα τραγούδια, απογειώνουν τη σκηνική αφήγηση με τρόπο μοναδικό. Το δάκρυ διαδέχεται το γέλιο δημιουργώντας στους θεατές όλα τα δυνατά συναισθήματα».