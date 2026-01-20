LIFE Θέατρο Πρεμιέρα Τέχνες Ελεωνόρα Ζουγανέλη Γιάννης Ζουγανέλης Showbiz

Το μεγάλο μας τσίρκο: Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Γιάννης Ζουγανέλης μαζί στη σκηνή - Η showbiz στην πρεμιέρα

Το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη ανεβαίνει στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και μεταξύ των πρωταγωνιστών και ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος που καταχειροκροτήθηκε στην επίσημη πρεμιέρα.

Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Ελεωνόρα Ζουγανέλη / φωτογραφία NDP
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

To «Μεγάλο μας Τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια ανεβαίνει φέτος στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού με πρωταγωνιστές τους Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Δημήτρη Γκοτσόπουλο, Γιάννη Ζουγανέλη, Κώστα Καζάκα, Άννα Μονογιού και Δημήτρη Καπετανάκο.

Θρασύβουλος Γάτσιος, Χάρις Αλεξίου / φωτογραφία NDP
Χάρης Ασημακόπουλος, Τζόυς Ευείδη, Γιώργος Καλφαμανώλης / φωτογραφία NDP
Μάκης Δελαπόρτας, Κώστας Αρζόγλου, Σπύρος Μπιμπίλας / φωτογραφία NDP
Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Μελίνα Κανά / φωτογραφία NDP
Το έργο ακολουθεί με δραματικό, αλλά και χιουμοριστικό τρόπο την πορεία της ελληνικής ιστορίας από την Αρχαιότητα έως και τον Εμφύλιο. Τα τραγούδια, σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου, που ερμηνεύει ζωντανή ορχήστρα επί σκηνής εναλλάσσονται με την αφήγηση και συνθέτουν ένα έργο γεμάτο συγκίνηση και ιστορικές αναφορές.

Ελένη Καρακάση, Τζένη Μπότση / φωτογραφία NDP
Τάσος Κωστής, Βλαδίμηρος Κυριακίδης / φωτογραφία NDP
Γιώργος Νταλάρας, Γιώργος Κιμούλης / φωτογραφία NDP
Βασίλης Θωμόπουλος, Σπύρος Σούλης / φωτογραφία NDP
Στην πρεμιέρα είδαμε μεταξύ άλλων τους Χάρις Αλεξίου, Κώστα Αρζόγλου, Βλαδίμηρο Κυριακίδη, Ελένη Καρακάση, Τζένη Μπότση, Λόλα Νταϊφά, Χάρη Ασημακόπουλο, Τζόυς Ευείδη, Γιώργο Καλφαμανώλη, Γιούλικα Σκαφιδά, Μάκη Δελαπόρτα, Γιώργο Νταλάρα, Γιώργο Κιμούλη, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Τάσο Κωστή, Μαρίζα Ρίζου, Σπύρο Μπιμπίλα, Υρώ Μανέ και Ιουλία Καλλιμάνη.

«Ο Καμπανέλλης γεννά θέατρο εν θεάτρω»

Το «Μεγάλο μας Τσίρκο» είναι ένα υπέροχο λαϊκό θεατρικό πανηγύρι, που κλείνει μέσα του όλη τη χαρά, το πάθος και τον πόνο της Ρωμιοσύνης. Ο Ιάκωβος Καμπανέλλης λέει ότι η ιδέα για το έργο βασίζεται στο ότι η χώρα μας, σε όλες τις εποχές, μοιάζει με τον Κρόνο, που τρώει τα παιδιά του. Χθες, σήμερα και ίσως και αύριο. Άλλοτε σατιρικό σχόλιο και άλλοτε κραυγή, δραματική, το έργο αγκαλιάζει όλη την ιστορία του τόπου μας.

Μάκης και Ρούλα Μάτσα / φωτογραφία NDP
Μανόλης Παντελιδάκης, Λόλα Νταϊφά, Έλγκα Νταϊφά / φωτογραφία NDP
Βασίλης Παπακωνσταντίνου / φωτογραφία NDP
Μαρίζα Ρίζου, Ελεωνόρα Ζουγανέλη / φωτογραφία NDP
Ο σκηνοθέτης της παράστασης, Πέτρος Ζούλιας, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Σαν άλλος Αριστοφάνης, που δεν αγνοεί τον Μπρεχτ, ο Καμπανέλλης γεννά θέατρο εν θεάτρω. Με άψογη μαστοριά ξύνει παλιές εθνικές πληγές, όνειρα, προδοσίες. Η μουσική του μεγάλου μας, Σταύρου Ξαρχάκου, και τα τραγούδια, απογειώνουν τη σκηνική αφήγηση με τρόπο μοναδικό. Το δάκρυ διαδέχεται το γέλιο δημιουργώντας  στους θεατές όλα τα δυνατά συναισθήματα».

Κερασία Σαμαρά, Κώστας Αρζόγλου / φωτογραφία NDP
Γιούλικα Σκαφιδά, Κωνσταντίνος Μουταφτσής / φωτογραφία NDP
Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Νίκος Συρίγος / φωτογραφία NDP
Γιάννης Ζουγανέλης, Ιουλία Καλλιμάνη / φωτογραφία NDP
