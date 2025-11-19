«Αλεξάνδρεια»: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα της παράστασης στο θέατρο Παλλάς

Αλεξάνδρεια: σταυροδρόμι πολιτισμών, πόλη των αντιθέσεων, της φαντασίας και της μνήμης. Κάθε γωνιά της κρύβει ιστορίες έρωτα, πάθους και εξουσίας. Κι εκεί, κάτω από τον απέραντο ουρανό της, η νεαρή Άννα θα βρει τον κόσμο που πάντα ονειρευόταν, αλλά και πτυχές του που ποτέ δεν περίμενε.

Η ιστορία ξεκινά στην Αθήνα, τη δεκαετία του ’60. Η Άννα, διάσημη ηθοποιός πια, μετά την απρόσμενη επίσκεψη ενός νεαρού δημοσιογράφου, έρχεται αντιμέτωπη με το παρελθόν της. Ένα παλιό βιβλίο, θ’ ανοίξει μια ρωγμή και θα εισβάλλουν οι μνήμες που χρόνια προσπαθούσε να αποφύγει. Και τότε ξαναζωντανεύει μέσα της… η Αλεξάνδρεια των Ελλήνων, τη δεκαετία του ’30.

Αθηνά Μαξίμου, Αιμίλιος Χειλάκης, Λίνα Πρίντζου, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος / φωτογραφία NDP

Γιάννης Κουκουράκης, Νεκταρία Γιαννουδάκη / φωτογραφία NDP

Μπέττυ Μαγγίρα / φωτογραφία NDP

Θέμις Μπαζάκα, Έλλη Στάη / φωτογραφία NDP

Σπύρος Μπιμπίλας, Υρώ Μανέ, Λάκης Γαβαλάς / φωτογραφία NDP

Μεγάλη παραγωγή

Το Θέατρο Παλλάς παρουσιάζει την παράσταση «Αλεξάνδρεια», σε σύλληψη - σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού, πρωτότυπο κείμενο της Ζέτης Φίτσιου και μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Τους ρόλους ενσαρκώνουν μεταξύ άλλων οι ηθοποιοί: Άννα Μάσχα, Εριέττα Μανούρη, Ιωάννης Παπαζήσης, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Χριστίνα Αλεξανιάν, Ελένη Καρακάση, Αλίνα Κοτσοβούλου, Δημήτρης Δεγαΐτης, Φωτεινή Παπαθεοδώρου και Λήδα Ματσάγγου.

Μίλτος Μακρίδης, Σοφία Βογιατζάκη / φωτογραφία NDP

Ευανθία Ρεμπούτσικα / φωτογραφία NDP

Ευγενία Δημητροπούλου, Σταμάτης Φασουλής / φωτογραφία NDP

Κατερίνα Σακελλαροπούλου / φωτογραφία NDP

Εύα Νάθενα, Άννα Μάσχα, Εριέττα Μανούρη / φωτογραφία NDP

Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Φωκάς Ευαγγελινός, Έφη Μουρίκη, Μανώλης Παντελιδάκης / φωτογραφία NDP

Καλλιτεχνικά πηγαδάκια

Στο φουαγιέ του Παλλάς παρευρέθηκαν πολλοί διάσημοι για να χειροκροτήσουν τους συντελεστές της παράστασης. Εκεί είδαμε τη Μπέττυ Μαγγίρα, τον Μίλτο Μακρίδη, τη Σοφία Βογιατζάκη, τον Σπύρο Μπιμπίλα, την Υρώ Μανέ, τον Λάκη Γαβαλά, την Ελευθερία Αρβανιτάκη, τη Θέμις Μπαζάκα, την Έλλη Στάη, την Ευανθία Ρεμπούτσικα, την Ευγενία Δημητροπούλου, τη Δέσποινα Μοιραράκη, την Έφη Μουρίκη, τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, την Αθηνά Μαξίμου, τον Αιμίλιο Χειλάκη, την Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τον Σταμάτη Φασουλή, την Εύα Νάθενα, τον Γιάννη Κουκουράκη και τη Νεκταρία Γιαννουδάκη.