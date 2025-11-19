«Αλεξάνδρεια»: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα της παράστασης στο θέατρο Παλλάς
Ο Φωκάς Ευαγγελινός έφτιαξε ένα έργο όπου ο έρωτας, η Ιστορία και η ανθρώπινη μοίρα μπλέκονται σε πολυδιάστατη θεατρική εμπειρία.
Αλεξάνδρεια: σταυροδρόμι πολιτισμών, πόλη των αντιθέσεων, της φαντασίας και της μνήμης. Κάθε γωνιά της κρύβει ιστορίες έρωτα, πάθους και εξουσίας. Κι εκεί, κάτω από τον απέραντο ουρανό της, η νεαρή Άννα θα βρει τον κόσμο που πάντα ονειρευόταν, αλλά και πτυχές του που ποτέ δεν περίμενε.
Η ιστορία ξεκινά στην Αθήνα, τη δεκαετία του ’60. Η Άννα, διάσημη ηθοποιός πια, μετά την απρόσμενη επίσκεψη ενός νεαρού δημοσιογράφου, έρχεται αντιμέτωπη με το παρελθόν της. Ένα παλιό βιβλίο, θ’ ανοίξει μια ρωγμή και θα εισβάλλουν οι μνήμες που χρόνια προσπαθούσε να αποφύγει. Και τότε ξαναζωντανεύει μέσα της… η Αλεξάνδρεια των Ελλήνων, τη δεκαετία του ’30.
Μεγάλη παραγωγή
Το Θέατρο Παλλάς παρουσιάζει την παράσταση «Αλεξάνδρεια», σε σύλληψη - σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού, πρωτότυπο κείμενο της Ζέτης Φίτσιου και μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Τους ρόλους ενσαρκώνουν μεταξύ άλλων οι ηθοποιοί: Άννα Μάσχα, Εριέττα Μανούρη, Ιωάννης Παπαζήσης, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Χριστίνα Αλεξανιάν, Ελένη Καρακάση, Αλίνα Κοτσοβούλου, Δημήτρης Δεγαΐτης, Φωτεινή Παπαθεοδώρου και Λήδα Ματσάγγου.
Καλλιτεχνικά πηγαδάκια
Στο φουαγιέ του Παλλάς παρευρέθηκαν πολλοί διάσημοι για να χειροκροτήσουν τους συντελεστές της παράστασης. Εκεί είδαμε τη Μπέττυ Μαγγίρα, τον Μίλτο Μακρίδη, τη Σοφία Βογιατζάκη, τον Σπύρο Μπιμπίλα, την Υρώ Μανέ, τον Λάκη Γαβαλά, την Ελευθερία Αρβανιτάκη, τη Θέμις Μπαζάκα, την Έλλη Στάη, την Ευανθία Ρεμπούτσικα, την Ευγενία Δημητροπούλου, τη Δέσποινα Μοιραράκη, την Έφη Μουρίκη, τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, την Αθηνά Μαξίμου, τον Αιμίλιο Χειλάκη, την Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τον Σταμάτη Φασουλή, την Εύα Νάθενα, τον Γιάννη Κουκουράκη και τη Νεκταρία Γιαννουδάκη.