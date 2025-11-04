«Η κόμισσα της φάμπρικας»: Ποιους είδαμε στην πρεμιέρα του έργου που παίζει η Δήμητρα Ματσούκα

Μία από τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες, η «Κόμισσα της φάμπρικας», των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, έκανε πρεμιέρα στο ανακαινισμένο EMBASSY THEATER στο Κολωνάκι και ήταν όλοι εκεί για να τους χειροκροτήσουν.

Στην παράσταση που σκηνοθέτησε ο Σταμάτης Φασουλής πρωταγωνιστούν οι: Δήμητρα Ματσούκα, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Σάρα Γανωτή, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Νίκος Σταυρακούδης, Γιώργος Μπινιάρης, Ιάσων Παπαματθαίου, Κυριάκος Σαλής, Κοραλία Τσόγκα, Βαγγέλης Σαλευρής, Μαργαρίτα Λουμάκη, Μαρία Ελευθεριάδη.

Το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων οι: Πέτρος Κόκκαλης, Κατερίνα Γερονικολού, Γιάννης Πρετεντέρης, Όλγα Τρέμη, Τζώνη Καλημέρης, Γιώργος Χρανιώτης, Γωγώ Μπρέμπου, Διονύσης Παναγιωτάκης και Γιάννης Βούρος.

Πέτρος Κόκκαλης, Δήμητρα Ματσούκα / φωτογραφία NDP

Ελπίδα Ιακωβίδου, Τζώνη Καλημέρης / φωτογραφία NDP

Γιώργος Χρανιώτης, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Γωγώ Μπρέμπου / φωτογραφία NDP

Η υπόθεση

Βρισκόμαστε στην Αθήνα, έναν χρόνο μετά τα Ιουλιανά και έναν χρόνο πριν από τη δικτατορία. Γύρω από την «Κόμισσα της φάμπρικας» -μία νεαρή μεγαλοαστή με δυναμικό χαρακτήρα και γοητεία (Δήμητρα Ματσούκα) παρελαύνει όλη η Αθήνα.

Το ερωτικό στοιχείο αντί να ανθίζει σε ένα «ροζ» περιβάλλον ζωντανεύει σε μία μεταπολεμική Ελλάδα που παλεύει να βρει τη θέση της στον χώρο που θεωρεί ότι της αρμόζει. Ταξικοί αγώνες, ρουσφέτια όλων των ειδών, βολέματα και ψιλοαπατεωνίες που ίσως και να φτάνουν στο σήμερα.

Στον αντίποδα της Κόμισσας βρίσκεται ένας αστυνόμος (Γιώργος Πυρπασόπουλος), με όλα τα χαρακτηριστικά του επαγγέλματός του, που προσπαθεί να της φορέσει τις χειροπέδες της κλέφτρας και που τελικά αναγκάζεται αυτός να φορέσει τις χειροπέδες του έρωτα.

Σάντρα Μπακογιαννοπούλου, Γιάννης Πρετεντέρης, Όλγα Τρέμη / φωτογραφία NDP

Κατερίνα Γερονικολού, Αντιγόνη Δρακουλάκη / φωτογραφία NDP

Πέτρος Κόκκαλης, Διονύσης Παναγιωτάκης, Σταμάτης Φασουλής / φωτογραφία NDP

Info

Η πρώτη θεατρική παρουσίαση της παράστασης έγινε τον Οκτώβριο του 1966, στο θέατρο Φλορίντα από τον θίασο Στέφανου Ληναίου, Μάρως Κοντού και Νίκου Ρίζου. Η επιτυχία ήταν τόσο μεγάλη που ακολούθησε και η κινηματογραφική μεταφορά του έργου, με την Άννα Φόνσου στο ρόλο της Κόμισσας, το 1969. H τωρινή παράσταση εντάσσεται ιδανικά στο συνολικό πλαίσιο εορτασμού των 100 ετών από τη γέννηση του Κώστα Πρετεντέρη.