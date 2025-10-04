Θεατρικός χειμώνας: Χτυπάει το τρίτο κουδούνι - Ποιες παραστάσεις κάνουν πρεμιέρα

Ο Οκτώβριος είναι παραδοσιακά ο μήνας που ανεβαίνουν οι περισσότερες θεατρικές παραστάσειςτης νέας σεζόν. Τα εισιτήρια αγοράζονται πλέον διαδικτυακά, λίγοι επιλέγουν να στηθούν στην ουρά... Φωνές και χαμόγελα επικρατούν στα φουαγιέ... Τα φώτα ανάβουν, η πλατεία γεμίζει... Το θέατρο ήταν άλλωστε πάντα ένας χώρος συνάντησης, κοινωνικοποίησης, ανταλλαγής απόψεων, ένα άλλου είδους... σχολείο που καλλιεργεί και προσφέρει παιδεία σε όλους!

Και φέτος το θεατρικό μενού περιλαμβάνει παραστάσεις για όλα τα γούστα και για όλα τα πορτοφόλια, αφού οι τιμές των εισιτηρίων για τα περισσότερα έργα ξεκινούν από τα 10 με 15€! Κωμωδίες, κομεντί, μιούζικαλ, θρίλερ, σάτιρα. Σουτ, η παράσταση αρχίζει...

φωτό Elina Giounanli

«Η Καρυάτιδα»

Το σπαρταριστό έργο του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει από 8 Οκτωβρίου σε νέα στέγη, στο θέατρο ΚΑΠΠΑ. Σήμερα, μετά από αιχμαλωσία δεκαετιών ολόκληρων στο Βρετανικό Μουσείο, η αιθέρια Καρυάτιδα, η χαμένη έκτη αδερφή, το απαστράπτον σύμβολο ενός ολόκληρου πολιτισμού, επιστρέφει ανέλπιστα στην πατρίδα! Η υποδοχή της, όμως, δεν θα είναι όπως τη φανταστήκαμε, όπως τη σχεδιάσαμε, όπως την ονειρευτήκαμε. Παίζουν: Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιος Ιακωβίδης, Σωτήρης Μανίκας, Στέλιος Ξανθουδάκης, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσος Σκώτης, Μαρία Φιλίνη.

«Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ»

Το εμβληματικό έργο του Έντουαρντ Άλμπυ ανεβαίνει στο Θέατρο Ζίνα, από τις 9 Οκτωβρίου, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους αναλαμβάνουν ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και η Έφη Μουρίκη, ενώ στο πλευρό τους βρίσκονται ο Σπύρος Σταμούλης και η Ελεάνα Στραβοδήμου, σε ένα τετραπρόσωπο σχήμα υψηλής έντασης και υποκριτικής δεξιοτεχνίας, που φέρνει στο φως τη σκληρή αλήθεια πίσω από τις κοινωνικές μάσκες, τα παιχνίδια εξουσίας και τις προσωπικές μας ψευδαισθήσεις.

«Αnnie»

Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ των Thomas Meehan, Charles Strouse και Martin Charnin έρχεται στο Θέατρο Παλλάς την 1η Νοεμβρίου για να μας θυμίσει ότι η ευτυχία μπορεί να έρθει να μας βρει εκεί που δεν την περιμένουμε! Μαζί με μια μεγάλη ζωντανή ορχήστρα, λαμπερές χορογραφίες, εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια θα ζήσουμε το ταξίδι ενός μικρού κοριτσιού, της Άνι, που ζει σε μια δύσκολη εποχή βιώνοντας το σκληρό πρόσωπο της ζωής, αλλά επιμένει να ονειρεύεται, να ελπίζει, να τραγουδάει και να πιστεύει σ’ ένα καλύτερο αύριο για όλους! Τη σκηνοθεσία και την απόδοση κειμένου και στίχων έκανε η Θέμις Μαρσέλλου, ενώ παίζουν οι: Γιάννης Στάνκογλου, Δανάη Παππά, Μαρία Κατσανδρή, Αργύρης Αγγέλου, Κατερίνα Σούσουλα. Στον ρόλο της Άνι, η μικρή Μυρτώ Φαραζή.

«Αλεξάνδρεια»

Το Θέατρο Παλλάς παρουσιάζει για τη θεατρική σεζόν 2025-2026, την παράσταση «Αλεξάνδρεια», σε σύλληψη ιδέας και σκηνοθεσία Φωκά Ευαγγελινού και μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Το πρωτότυπο κείμενο της Ζέτης Φίτσιου θα μας ταξιδέψει στην αιώνια αυτή πόλη αναβιώνοντας τη μαγεία της εποχής, μέσα από μια ερωτική ιστορία. Παίζουν: Άννα Μάσχα, Εριέττα Μανούρη, Ιωάννης Παπαζήσης, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Χριστίνα Αλεξανιάν, Ελένη Καρακάση, Αλίνα Κοτσοβούλου, Δημήτρης Δεγαΐτης, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Λήδα Ματσάγγου.

φωτογραφία NDP

«Βιτρούβιος»

Στο καινούργιο θέατρο ΣΚΗΝΗ BRECHT-2510 ανεβαίνει από τις 5 Οκτωβρίου η παράσταση του Στέφανου Κακαβούλη που σημείωσε μεγάλη επιτυχία τον Μάιο στη Σχολή Καλών Τεχνών. Πρόκειται για το 13ο έργο του, ενώ ο ίδιος κρατά και τον ομώνυμο ρόλο. Το θέμα του εμπνέεται από το διάσημο έργο του Leonardo Da Vinci, ο Άνθρωπος του Βιτρούβιου. Στην παράσταση που σκηνοθετεί ο Χρήστος Δήμας, ο Στέφανος Κακαβούλης ζωντανεύει επί σκηνής τον Άντρα που πόζαρε στον ζωγράφο, δίνοντάς του σάρκα και οστά. Η παράσταση φωτίζει τη ψυχοσύνθεση, τις αγωνίες και τη ζωή του στη διάρκεια των συναντήσεών του με τον Da Vinci στο ατελιέ του μεγάλου δημιουργού. Με τη μορφή μονολόγου ο Άντρας - Βιτρούβιος απευθύνεται άμεσα στο κοινό σαν να είναι αυτό ο ζωγράφος.

«Barcelona»

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης και η Δανάη Σκιάδη ανεβάζουν από τις 10 Νοεμβρίου το ερωτικό αυτό θρίλερ στο θέατρο Πτι Παλαί σε σκηνοθεσία Πάρι Ερωτοκρίτου. Η ιστορία εξελίσσεται σε ένα μόνο βράδυ. Ξεκινάει όταν ο γοητευτικός Μανουέλ επιστρέφει στο διαμέρισμά του στη Βαρκελώνη με την Ιρέν, μία νεαρή και μεθυσμένη Αμερικανίδα τουρίστρια. Οι δυο τους, χαρούμενοι, δείχνουν ότι θέλουν να απολαύσουν μια ερωτική βραδιά χωρίς δεσμεύσεις. Το έργο, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της περασμένης σεζόν στο Λονδίνο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

«#Cancel»

Το Θέατρο Αθηνών υποδέχεται την ερχόμενη θεατρική σεζόν 2025-2026 μία από τις πιο πολυσυζητημένες, ανατρεπτικές και βαθιά πολιτικές μαύρες κωμωδίες των τελευταίων ετών. Το έργο του πολυβραβευμένου Βορειοϊρλανδού συγγραφέα David Ireland έρχεται σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και επιχειρεί να φωτίσει με αιχμηρό χιούμορ και απρόβλεπτες ανατροπές τα όρια της πολιτικής ορθότητας, την cancel culture, τη μάχη για πολιτισμική ταυτότητα και τις αντιφάσεις της σύγχρονης προοδευτικότητας. Πρωταγωνιστούν οι Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου και Θανάσης Κουρλαμπάς.

«Η μητέρα του σκύλου»

Το έργο του Παύλου Μάτεσι, «Η μητέρα του σκύλου», έρχεται από 30 Οκτωβρίου για δεύτερη χειμερινή θεατρική σεζόν στο θέατρο Ακροπόλ, σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη και μουσική-τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη. Η Υρώ Μανέ ενσαρκώνει την ηρωίδα Ραραού, μια από τις πιο σπαρακτικές και ταυτόχρονα εξαιρετικά δυναμικές προσωπικότητες της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας και αφηγείται την Οδύσσεια της ύπαρξής της. Παίζουν: Παναγιώτης Μπουγιούρης, Σπύρος Μπιμπίλας, Τάνια Τρύπη, Γιάννης Βασιλώττος.

«2:22 – A Ghost Story»

Η παράσταση του Danny Robbins, το σύγχρονο υπερφυσικό θρίλερ που έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές στο West End του Λονδίνου, επιστρέφει από 24 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλάμπρα σε σκηνοθεσία Φάνη Μουρατίδη. Στην παράσταση, η Τζεν είναι πεπεισμένη ότι το νέο της σπίτι είναι στοιχειωμένο, αλλά ο σύζυγός της, Σαμ, παραμένει σκεπτικιστής. Κατά τη διάρκεια του δείπνου με τους παλιούς τους φίλους, τη Λορίν και τον νέο της σύντροφο, Μπεν, οι εντάσεις αυξάνονται καθώς συζητούν για την ύπαρξη φαντασμάτων. Παίζουν: Φάνης Μουρατίδης, Φαίη Ξυλά, Ναταλία Δραγούμη, Βασίλης Κούκουρας.

«Στο Τσακ!»

Μετά από μία επιτυχημένη πρώτη σεζόν, η ξεκαρδιστική και άκρως επίκαιρη κωμωδία «Στο Τσακ!» των RAY COONEY PLAYS και JOHN CHAPMAN, σε προσαρμογή και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Παπαδοπούλου, επιστρέφει από 10 Οκτωβρίου με ανανεωμένο θίασο, στο Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης, σε σκηνοθεσία Γιώργου Λύρα. Ο Απόστολος Σεβαστός ετοιμάζεται για ένα δείπνο στις οκτώ με τη σύζυγο του Βασιλική Σεβαστού και κάποιους εκδότες. Ο Τόνυ Κούκος πείθει τον συνέταιρο και φίλο του Απόστολο να του δανείσει το σπίτι του, όσο θα λείπει, για να βρεθεί με την παράνομη σχέση του. Λίγο πριν, η Βασιλική έχει αναγκαστεί να παραχωρήσει το σπίτι στη φίλη της και σύζυγο του Τόνυ, Μαίρη Κούκου, για την πρώτη δια ζώσης γνωριμία με νεαρό μέσα από γνωστή εφαρμογή γνωριμιών. Πρωταγωνιστούν οι Κώστας Αποστολάκης, Ματίνα Νικολάου, Τόνυ Δημητρίου, Σύλβια Δελικούρα, Χάρης Χιώτης.

φωτό Elina Giounanli

«Festen»

Η θεατρική απόδοση της πρώτης και πιο εμβληματικής ταινίας του κινήματος «ΔOΓΜΑ 95», υπό τη σκηνοθετική ματιά του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία για 2η χρονιά, από 10 Οκτωβρίου, στο Θέατρο ΑΛΜΑ. Πρόκειται για την ιστορία μιας οικογενειακής γιορτής, παρουσία όλης της οικογένειας καθώς και πλήθους φίλων, για τα 60α γενέθλια του πατέρα. Όλοι τον αγαπούν και τον σέβονται. Ή μήπως όχι; Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Ζιόβας, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Γιώτα Φέστα, Ιωάννα Κολλιοπούλου.

φωτό Γιώργος Καπλανίδης

«Τέλος του παιχνιδιού»

Το έργο του Samuel Beckett ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μάκη Παπαδημητρίου, από τις 13 Οκτωβρίου στο Θέατρο Ιλίσια. Ο Μάκης Παπαδημητρίου συναντά επί σκηνής τον Γιώργο Χρυσοστόμου, οκτώ χρόνια μετά την προηγούμενη εκρηκτική τους συνύπαρξη στη σκηνή, για να ερμηνεύσουν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ντουέτα του παγκοσμίου θεάτρου. Το σκηνικό μας μεταφέρει σε ένα καταφύγιο, μετά το τέλος του κόσμου. Ένα παιχνίδι φτάνει στο τέλος του… ή μήπως το τελευταίο κομμάτι μιας παρτίδας που ξαναρχίζει;

«Δον Ζουάν - Πόσο δύσκολο να είσαι άντρας»

Μετά τα συνεχόμενα sold-out της περσινής χρονιάς και την επιτυχημένη καλοκαιρινή περιοδεία, η παράσταση, σε σκηνοθεσία της Λητώς Τριανταφυλλίδου, με τον Πάνο Βλάχο στον ομώνυμο ρόλο, επιστρέφει από 1η Νοεμβρίου για δεύτερη χρονιά, και πάλι στο θέατρο Βεάκη για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Ο Βλάχος και η σκηνοθέτρια συνθέτουν μια νέα αφήγηση γύρω από τον εμβληματικό αντιήρωα και επανεξετάζουν τη θέση του άντρα στον σύγχρονο κόσμο! Παίζουν: Χριστόδουλος Στυλιανού, Παναγιώτης Κατσώλης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Ειρήνη Μπούνταλη, Μελίνα Βαμπούλα.

«Ένας ήρωας με παντούφλες»

Ο Λάκης Λαζόπουλος πρωταγωνιστεί για δεύτερη χρονιά στην εμβληματική κωμωδία των Σακελλάριου & Γιαννακόπουλου, σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου, στο ανανεωμένο Θέατρο Βέμπο, από τις 10 Οκτωβρίου! Πρόκειται για τον θρυλικό ήρωα που ενσάρκωσε μοναδικά στη μεγάλη οθόνη ο Βασίλης Λογοθετίδης. Παίζουν: Παύλος Ορκόπουλος, Παρθένα Χοροζίδου, Τάσος Παλαντζίδης.

φωτό Evelyn Benčičová

«Dracula»

Βασισμένη στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Bram Stoker, η παράσταση ανεβαίνει στο Θέατρο Πόρτα, από τις 24 Οκτωβρίου, σε διασκευή και σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου. Ο «Δράκουλας» επανεμφανίζεται επί σκηνής όχι ως ένα κλασικό σύμβολο τρόμου, αλλά ως σύγχρονος μύθος, καθρέφτης της εποχής μας και των παθών της. Παίζουν: Αργύρης Πανταζάρας, Σίσσυ Τουμάση, Αντώνης Μυριαγκός, Δημήτρης Ψύλλος.

«Μπαμπάδες με ρούμι»

Η θρυλική νεοελληνική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα συνεχίζεται από 8 Οκτωβρίου για 4η χρονιά, στο Θέατρο Αλίκη. Η αιχμηρή σάτιρα παρουσιάστηκε πρώτη φορά το 1996 και διακωμωδεί την ελληνική κοινωνία. Μία κοινωνία που ακόμη και σήμερα συνεχίζει να είναι δυστυχώς μεγαλύτερη από τον εαυτό της, «πιο μικρή» στη συμπεριφορά της, άπληστη, ρατσιστική, προσβλητική σε όλες τις εκδηλώσεις της. Πρωταγωνιστούν: Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βίκυ Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Σοφία Βογιατζάκη, Αντιγόνη Νάκα και Κωνσταντίνα Μιχαήλ.

φωτό Christos Symeonides

«Hotel Amour»

Το νέο πρωτότυπο μιούζικαλ των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Θέμη Καραμουρατίδη, σε σκηνοθεσία Σμαράγδας Καρύδη, ανοίγει τις πόρτες του στις 20 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Ακροπόλ. Ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής στην καρδιά της Αθήνας φιλοξενεί τέσσερα ετερόκλητα ζευγάρια με τις κρυφές επιθυμίες, τις φαντασιώσεις και τις προσδοκίες τους. Παίζουν: Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιώργος Παπαγεωργίου, Χαρά Κεφαλά, Ιβάν Σβιτάιλο.

«Terror»

Το δυνατό δικαστικό θρίλερ του Φέρντιναντ φον Σίραχ, που έχει συγκλονίσει κοινό και κριτικούς σε περισσότερες από εβδομήντα σκηνές της Ευρώπης και της Αμερικής, παρουσιάζεται από 13 Οκτωβρίου στο ολοκαίνουριο θέατρο ΦΙΛΙΠ, σε σκηνοθεσία Γιώργου Οικονόμου και διασκευή Μιρέλλας Παπαοικονόμου. Μία πτήση. Μία έκρηξη. Μία δίκη. Οι θεατές στον ρόλο των ενόρκων καλούνται να απαντήσουν στο ηθικό δίλημμα: μπορεί να θυσιαστεί μια μικρότερη ομάδα αθώων ανθρώπων προκειμένου να σωθούν πολύ περισσότεροι; Παίζουν: Ίντρα Κέιν, Θεοδώρα Σιάρκου, Δημήτρης Λιόλιος, Χρήστος Παπαδόπουλος, Βασίλης Μπατσακούτσας, Μαρία Νεφέλη Δούκα.

φωτό Elina Giounanli

«Σπυριδούλες»

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου 2023 και έπειτα από την τεράστια επιτυχία της περσινής χρονιάς, η παράσταση της Νεφέλης Μαϊστράλη που σκηνοθέτησαν ο Θανάσης Ζερίτης και ο Χάρης Κρεμμύδας επιστρέφει από 6 Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Βασιλάκου. Βασισμένο στην αληθινή ιστορία της Σπυριδούλας, μιας 12χρονης υπηρέτριας που συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία, το έργο φέρνει στο προσκήνιο τις φωνές των γυναικών που υπήρξαν ψυχοκόρες και οικιακές εργάτριες, τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, παλεύοντας για την αυτοδιάθεσή τους. Παίζουν: Ελένη Βλάχου, Σταύρος Γιαννουλάδης, Τάσος Δημητρόπουλος, Αργυρώ Θεοδωράκη, Κατερίνα Λάττα, Αριστέα Σταφυλαράκη, Ελένη Τσιμπρικίδου.

«Άνθρωπος χωρίς όνομα»

Το έργο του Ονορέ Ντε Μπαλζάκ συνεχίζεται από 13 Οκτωβρίου για 2η χρονιά στο θέατρο Αποθήκη σε διασκευή και σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη. Ο συνταγματάρχης Σαμπέρ, ήρωας της μάχης του Εϊλό και μέγας ταξιάρχης της Λεγεώνας της Τιμής, επιστρέφει κυριολεκτικά από τον τάφο στο αγαπημένο του Παρίσι το 1817, ύστερα από μια οδύσσεια δέκα ετών. Όμως, αυτός ο Οδυσσέας δεν βρίσκει την πιστή Πηνελόπη επιστρέφοντας. Δεν βρίσκει ούτε την Ιθάκη του. Από τους πάντες θεωρείται νεκρός. Ο φετινός θίασος ανανεώνεται με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου και τον Φώτη Κουτρουβίδη, οι οποίοι συναντούν επί σκηνής τον Θανάση Κουρλαμπά και Ορέστη Τρίκα.

«Ο σταθμάρχης»

Σε έναν απομονωμένο σιδηροδρομικό σταθμό, ένας σταθμάρχης παλεύει να κρατήσει τη γραμμή ασφαλή. Μα όταν αρχίζει να βλέπει οράματα, να ακούει κραυγές και να νιώθει πως το ίδιο το σκοτάδι τον κοιτά, η πραγματικότητα αρχίζει να ραγίζει. Είναι τρελός ή μήπως γίνεται μάρτυρας ενός προαιώνιου κύκλου προειδοποίησης και θανάτου; Η νουβέλα του Ντίκενς μετατρέπεται από 16 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αργώ, σε έναν βαθιά ψυχολογικό μονόλογο τρόμου και υπαρξιακής αγωνίας με πρωταγωνιστή τον Βύρωνα Κολάση.