Το Ολύμπια – Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» ξαναγεννιέται

Η αυλαία σηκώνεται ξανά στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας». Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, ο Δήμος Αθηναίων παρουσίασε το νέο καλλιτεχνικό πρόγραμμα για την περίοδο 2025–2026, σε μια εκδήλωση που έφερε την υπογραφή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή Τάση Χριστογιαννόπουλου. Με σύγχρονο βλέμμα και σεβασμό στην παράδοση, εμβληματικά έργα του ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου συναντούν νέες παραγωγές, ενώ καταξιωμένοι δημιουργοί συνεργάζονται με νεότερες φωνές, δίνοντας νέα πνοή στην πολιτιστική σκηνή της πρωτεύουσας.

Στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Ακαδημίας 59, δεσπόζει ένα από τα πιο ιστορικά και αγαπημένα θέατρα της πόλης: το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας». Ένα κτίριο με μακρά διαδρομή στην τέχνη, τη μουσική και τη μνήμη, που έχει φιλοξενήσει θρυλικές φωνές, μεγάλες παραστάσεις και μοναδικές στιγμές πολιτισμού.

Από τα χρόνια του Εθνικού Θεάτρου στη Λυρική Σκηνή

Η ιστορία του Ολύμπια ξεκινά στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν το κτίριο εγκαινιάστηκε το 1950 ως θέατρο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ήταν το πρώτο σταθερό «σπίτι» της λυρικής τέχνης στην Ελλάδα, ένας χώρος αφιερωμένος στην όπερα, το μπαλέτο και τη συμφωνική μουσική.



Εδώ ανέβηκαν παραστάσεις που σημάδεψαν γενιές: από τον «Ντον Τζιοβάνι» του Μότσαρτ και τη «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Πουτσίνι, μέχρι ελληνικές δημιουργίες που έγραψαν ιστορία.

Και φυσικά, εδώ αντήχησε η φωνή της Μαρίας Κάλλας, που υπήρξε μέλος του πρώτου θιάσου της Λυρικής Σκηνής μετά τον πόλεμο — μια φωνή που σύντομα θα γινόταν θρύλος.

Η εποχή της λάμψης

Στις δεκαετίες του ’50 και του ’60, το Ολύμπια υπήρξε το κέντρο της καλλιτεχνικής ζωής της Αθήνας. Κάθε πρεμιέρα ήταν γεγονός, κάθε παράσταση μια γιορτή.

Οι Αθηναίοι ντύνονταν επίσημα για να περάσουν τις βαριές ξύλινες πόρτες του θεάτρου και να χαθούν στον κόσμο της μουσικής.



Η αίθουσα, με την εντυπωσιακή ακουστική και τη χαρακτηριστική σκηνή σε σχήμα πέταλου, έγινε σημείο αναφοράς για κάθε φίλο της όπερας και του χορού.

Από τη Λυρική στον Δήμο Αθηναίων

Το 2012, μετά τη μετεγκατάσταση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το ιστορικό κτίριο πέρασε στη διαχείριση του Δήμου Αθηναίων.

Ο νέος του ρόλος ήταν ξεκάθαρος: να παραμείνει ζωντανό κύτταρο πολιτισμού, ανοιχτό σε όλες τις τέχνες και σε όλους τους Αθηναίους.



Από τότε, το Ολύμπια λειτουργεί υπό την ομπρέλα του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), με στόχο να φιλοξενεί όπερα, συμφωνική μουσική, μπαλέτο, συναυλίες, θεατρικές παραγωγές και διεθνείς συνεργασίες.

Η μετονομασία – Μια υπόκλιση στη Μαρία Κάλλας

Το 2017, το θέατρο πήρε το νέο του όνομα: Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», προς τιμήν της μεγαλύτερης ελληνίδας σοπράνο όλων των εποχών.

Η μετονομασία δεν ήταν απλώς ένας φόρος τιμής, αλλά και μια υπενθύμιση της καλλιτεχνικής κληρονομιάς που κουβαλά αυτός ο χώρος – της τόλμης, του πάθους και της τελειότητας που συμβόλιζε η Κάλλας.

Αναγέννηση μετά την καταστροφή

Τον Μάιο του 2024, μια σοβαρή πλημμύρα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του θεάτρου. Όμως μέσα σε μόλις τρεις μήνες, χάρη στη συλλογική προσπάθεια του Δήμου, των τεχνικών και των καλλιτεχνών, το Ολύμπια αναγεννήθηκε.

Σήμερα, πιο σύγχρονο, πιο εξοπλισμένο και πιο ανοιχτό από ποτέ, ξαναπαίρνει τη θέση του στο κέντρο της πολιτιστικής ζωής της Αθήνας.

Δούκας: «Το Ολύμπια είναι η σκηνή της πόλης – το σπίτι της μουσικής και της έμπνευσης»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας , μίλησε με συγκίνηση για την επιστροφή του ιστορικού θεάτρου:



«Το Ολύμπια επιστρέφει αναβαθμισμένο και ανακαινισμένο, έτοιμο να μας χαρίσει ξανά στιγμές υψηλής αισθητικής. Το φετινό πρόγραμμα φέρνει κοντά την όπερα, το μπαλέτο, τη τζαζ και το φλαμένκο, με αφιερώματα σε κορυφαίους Έλληνες δημιουργούς. Μέσα από νέες συνεργασίες με το Εθνικό Θέατρο, τη Σκάλα του Μιλάνου και τις Νύχτες Πρεμιέρας, ο Δήμος Αθηναίων γίνεται γέφυρα ανάμεσα στις τέχνες και στο κοινό».



Ο Δήμαρχος τόνισε πως το φετινό πρόγραμμα συνδυάζει ποιότητα, προσβασιμότητα και οικονομική λογική, καθώς ο προϋπολογισμός είναι μικρότερος από το ήμισυ του περσινού, χωρίς καμία έκπτωση στο αποτέλεσμα.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα 2025–2026: η Αθήνα τραγουδά ξανά

Η νέα περίοδος ξεκινά δυναμικά με τη συμμετοχή του Ολύμπια στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Νύχτες Πρεμιέρας» (6–11 Οκτωβρίου), ενώ εγκαινιάζει μια νέα συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο, που φέρνει την «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» στη σκηνή για τους μικρούς θεατές.

Στο επίκεντρο της σεζόν βρίσκονται η όπερα και το μπαλέτο, με δύο μεγάλες παραγωγές:

«Ντον Πασκουάλε» του Ντονιτσέττι – μια απολαυστική κωμική όπερα γεμάτη ζωντάνια (11, 13, 15 & 18 Νοεμβρίου).

«Διδώ» του Διονυσίου Λαυράγκα – ένα σπάνιο έργο της ελληνικής λυρικής δημιουργίας (7 Φεβρουαρίου 2026).

Και φυσικά, το κλασικό μπαλέτο «Ο Καρυοθραύστης» του Τσαϊκόφσκι, που θα μεταμορφώσει το Ολύμπια σε ένα μαγικό χριστουγεννιάτικο σκηνικό.

Φόρος τιμής στους μεγάλους: Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Λεοντής

Η Αθήνα υποκλίνεται στους σπουδαίους Έλληνες συνθέτες. Το Ολύμπια συμμετέχει στους εορτασμούς για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, με δύο βραδιές – τη συναυλία «Ο Θεοδωράκης πριν τον Μίκη» (20/10/2025) και το «Τραγουδώντας με τον Μίκη» (25/11/2025) με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Τάση Χριστογιαννόπουλο.

Ακολουθεί το αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι το 2026, με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χορωδία του Δήμου Αθηναίων.

Η μουσική σκηνή της πόλης

Η Συμφωνική Ορχήστρα, το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής, η Χορωδία και η Big Band του Δήμου Αθηναίων συνεχίζουν με συναυλίες που γεφυρώνουν είδη, εποχές και συναισθήματα.

Από την «Καταχνιά» του Χρήστου Λεοντή στις 12 Οκτωβρίου μέχρι το «Jazz Tribute to Manos Hadjidakis» τον Μάρτιο, κάθε παράσταση είναι μια εμπειρία.

Ξεχωρίζουν:

Το γκαλά της Ακαδημίας της Σκάλας του Μιλάνου αφιερωμένο στον Βέρντι (12 Δεκεμβρίου).

Η συναυλία Soda Americana (20 Ιανουαρίου 2026) με έργα Μπέρνσταϊν, Γκέρσουιν και Ντβόρζακ.

Το αφιέρωμα «Γυναίκα» (10 Μαρτίου 2026), που τιμά τη γυναικεία δημιουργία στη μουσική.

Η Big Band υπό τον Σάμι Αμίρη κλείνει τη σεζόν με εκρηκτική ενέργεια και διεθνείς συνεργασίες — από το Balkan jazz μέχρι τη λάτιν σκηνή της Κούβας, με κορύφωση το φινάλε της 2ας Μαΐου 2026.

Μια πόλη που αναπνέει πολιτισμό

Το Ολύμπια «Μαρία Κάλλας» επιστρέφει πιο ζωντανό από ποτέ — ένα σύμβολο τέχνης, συνέργειας και αισιοδοξίας στην καρδιά της Αθήνας.

Η προπώληση εισιτηρίων για τις παραστάσεις έως και τις 10 Ιανουαρίου γίνεται μέσω ticketplus.gr.



Γιατί όπως είπε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας:



«Το Ολύμπια ανήκει σε όλους. Είναι η σκηνή της πόλης – το σπίτι της μουσικής, των συναισθημάτων και της έμπνευσης».