Το κουκλόσπιτο: Για μια και μόνο βραδιά οι «Χορευτές του Βορρά» παρουσιάζουν το αριστούργημα του Ίψεν

Το «Κουκλόσπιτο» του Ίψεν που έκανε πρεμιέρα σε συμπαραγωγή με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τον Φεβρουάριο του 2025, παρουσιάζεται για μία και μόνο βραδιά στις 4 Οκτωβρίου, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Η ομάδα σύγχρονου χορού «Χορευτές του Βορρά» αποδίδουν σωματικά τα πάθη και τις επιθυμίες τους, αντικατοπτρίζοντας πραγματικούς, καθημερινούς ανθρώπους και τους καλούν σε ένα ταξίδι επαναπροσδιορισμού και αναζήτησης.



Η συγκεκριμένη παράσταση δεν λειτουργεί μόνο ως φεμινιστικό μανιφέστο, αλλά και ως σύμβολο απελευθέρωσης από το κοινωνικό καλούπι, ως μαρτυρία σύγκρουσης ρόλων και επιθυμιών, ως ανάγκη συνάντησης με το μέσα μας, ως ανάγκη επικοινωνίας, αυτοδιάθεσης και ελευθερίας.



Η Νόρα, ως σύμβολο αντανακλά το πρόσωπο όλων των γυναικών και λειτουργεί ως κάτοπτρο των κοινωνικών παθήσεων και της ανάγκης να δραπετεύσει, αναζητώντας τον εαυτό της.

Η αξιόλογη ομάδα συνεργατών της Τατιάνας Παπαδοπούλου που βάζει την σφραγίδα της στις χορογραφίες υπόσχεται ένα άρτιο θέαμα. Πιο συγκεκριμένα, η Κατερίνα Διακουμοπούλου είναι στη δραματουργία, ο Αθανάσιος Κολαλάς στη σκηνογραφία και την ενδυματολογία, ο Σαράντος Ζουρντός στους φωτισμούς, η Ευγενία Ψωμιάδου στην επιμέλεια κίνησης, ενώ το εικαστικό και οπτικό κομμάτι υπογράφουν οι Μάριος Σπύρογλου και Σωτήρης Τσολάκης. Επί σκηνής βρίσκονται οι χορευτές – Κατερίνα Μπουτούδη Πούντζα, Βαγγέλης Καμπίτσης, Απόστολος Κουσίνας, Ολίνα Οικονομίδου, Γιώργος Τσίγγος και Ευγενία Ψωμιάδου