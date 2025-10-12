Κεράνης: «Άρωμα» φοιτητών στο καπνεργοστάσιο του πιο ναυτικού «Έθνους»

Είκοσι χρόνια μετά το οριστικό «λουκέτο» της καπνοβιομηχανίας Κεράνης, το εμβληματικό κτήριο στον Πειραιά, που οι χώροι του έχουν ποτιστεί με την μυρωδιά του ταμπάκου, θα πάρει ξανά ζωή. Μέσα από ένα φιλόδοξο σχέδιο της καναδικής Mercan Capital, το Keranis Residences θα γίνει ένα νέο οικιστικό σύμπλεγμα, το οποίο σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, δεν θα αξιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από τους κυνηγούς της golden visa αλλά για να καλύψει τις ανάγκες στέγασης φοιτητών και ναυτικών του μεγαλύτερου λιμανιού της Μεσογείου.

Στις αρχές της εβδομάδας βρέθηκε στην Αθήνα ο ιδρυτής του ομίλου Mercan, Jerry Morgan και εντυπωσιάστηκε από το εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου και τα σχέδια που έχει για αυτό η Mercan Capital Greece η οποία συστήθηκε μόλις τον Ιανουάριο του 2024 και στην οποία ηγείται ως πρόεδρος ο κ. Θεόδωρος Κιουτσούκης. Τα σχέδια περιλαμβάνουν την δημιουργία ενός σύγχρονου συγκροτήματος μεικτής χρήσης με 408 διαμερίσματα, εστιατόρια, καταστήματα και υποδομές ευεξίας με τα έργα να αναμένονται να ξεκινήσουν μέσα στους επόμενους μήνες.

Το συγκρότημα, που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2027, όπως ανέφεραν οι Καναδοί, θα εκτείνεται σε συνολική επιφάνεια 29.900 τ.μ., αναπτύσσεται σε έξι ορόφους και περιλαμβάνει 408 πλήρως επιπλωμένες κατοικίες, σχεδιασμένες με γνώμονα την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Προσφέρει επιλογές που ξεκινούν από ανοιχτού τύπου στούντιο και φτάνουν έως διαμερίσματα ενός ή δύο υπνοδωματίων, επιφανείας από 39 έως 97 τ.μ..Τα στούντιο και οι μικρές κατοικίες στοχεύουν άμεσα στη ζήτηση για ευέλικτη και προσιτή στέγαση, ενώ οι μεγαλύτερες μονάδες καλύπτουν ανάγκες οικογενειών ή εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης. Οι τιμές θα κυμαίνονται από 250.000 έως 486.000 ευρώ, σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο του έργου.

Το Keranis Residences θα διαθέτει επίσης rooftop garden με πανοραμική θέα, χώρους εστίασης, καφετέριες και καταστήματα λιανικής, όπως μικρό σούπερ μάρκετ, κομμωτήριο, ενώ θα προσφέρει και γυμναστήριο καθώς και ειδικά διαμορφωμένους υπαίθριους χώρους αναψυχής. Στους χαμηλότερους ορόφους προβλέπονται χώροι γραφείων και επαγγελματικές εγκαταστάσεις, αλλά και μερικά ακόμη διαμερίσματα.

Στο πρώην εργοστάσιο θα κατασκευαστούν περίπου 14 ανελκυστήρες, γυάλινο στηθαίο και πέργκολες, θα καθαιρεθεί ο καπνόπυργος, θα τοποθετηθούν ηλιακά πάνελ στη στάθμη του δώματος και θα διατηρηθούν τα υφιστάμενα κελύφη, καθώς και η επιγραφή ΚΕΡΑΝΗΣ σε υπόμνηση της ιστορίας του κτιρίου. Πρόκληση ήταν η στατικότητα του κτιρίου, για την οποία εκπονήθηκαν τρεις ανεξάρτητες μελέτες.

Κεράνης: Από την άνοδο στην πτώση

Για την νεότερη γενιά μπορεί το σήμα Κεράνης να έχει συνδεθεί με το συγκεκριμένο εγκαταλελειμμένο κτήριο στις καθόδους της προς το λιμάνι του Πειραιά, όμως η εταιρεία που μένει για περισσότερα από 20 χρόνια ανενεργή υπήρξε μία από τις δύο κορυφαίες καπνοβιομηχανίες της Ελλάδας για δεκαετίες.

Τα σήματα «Έθνος» και «Άρωμα» κατείχαν ηγετική θέση στην αγορά λίγο μετά από το 1926 όπου ο Γιώργος Κεράνης θα δημιουργήσει ένα μικρό εργαστήριο στον χώρο όπου βρίσκεται σήμερα το ακίνητο. Στις αρχές της δεκαετίας του ΄60 λειτουργούσαν στην ελληνική αγορά 15 καπνοβιομηχανίες, από τις οποίες οι τέσσερις είναι οι μεγαλύτερες, οι Γ.Α. Κεράνης, Παπαστράτος ΑΒΕΣ, Αφοί Ματσάγγου και Καρέλια. Οι δύο πρώτες έχουν από κοινού μερίδιο αγοράς 69,6% και οι άλλες δύο 24,8%, ενώ οι άλλες έντεκα μοιράζονταν το υπόλοιπο 9,6%.

Ετσι λοιπόν η Κεράνης επεκτείνει τους εργοστασιακούς της χώρους κατά 28.736 τ.μ. με δυνατότητα παραγωγής 4.769.912 κιλών τσιγάρων δημιουργώντας το επιβλητικό εργοστάσιο που σύντομα θα δημιουργηθεί το συγκρότημα κατοικιών. Λίγο αργότερα παράγεται από την εταιρεία το πρώτο ελληνικό blend τσιγάρο που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα, το Ρalas, που σημειώνει επίσης ρεκόρ πωλήσεων. Η κατάρρευση υπήρξε ραγδαία την δεκαετία του 1990 με την αλλαγή της διοίκησης αλλά και την στροφή των καπνιστών στα διεθνή σήματα με το οριστικό λουκέτο να έρχεται το 2006.