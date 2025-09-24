Ρίκα Διαλυνά - Αλίκη Βουγιουκλάκη: Ο καβγάς τους για τα ονόματα στη μαρκίζα του θεάτρου

Η Ρίκα Διαλυνά άνοιξε την ψυχή της και μίλησε στο περιοδικό Λοιπόν για την καριέρα της και τις διαφορές που είχε στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. «Στην καριέρα μου δέχτηκα τρικλοποδιές. Στο εξωτερικό βέβαια δεν είχα τέτοια προβλήματα, γιατί είχα τον μάνατζέρ μου και αυτός με προστάτευε. Δεν είχα να φοβηθώ ούτε τον διπλανό, ούτε κανέναν».

φωτογραφία NDP

Η ρήξη

Η ηθοποιός αποκάλυψε και τον λόγο για τον οποίον στράβωσε η συνεργασία της με τη Βουγιουκλάκη . «Με την Αλίκη είχαμε υπάρξει φίλες πολύ όταν είχα έρθει από την Κρήτη στην Αθήνα και πήγαμε στην ίδια δραματική σχολή μαζί. Μετά η Αλίκη έγινε λίγο περίεργη. Με κάλεσε μια φορά να παίξουμε στο θέατρο και της είχα πει ότι αν δεν τηρηθεί κάτι στη συμφωνία μας, θα φύγω. Της είπα ότι θέλω να μπει το όνομά μου τελευταίο, αλλά τα γράμματα να είναι ίδιου μεγέθους με τα δικά της.

Η συμφωνία αποτυπώθηκε μάλιστα και στο συμβόλαιο, όμως την παραμονή της πρεμιέρας διαπίστωσα ότι το όνομά μου στην αφίσα είχε τοποθετηθεί με πολύ μικρά γράμματα! Ήταν σαν μουτζούρα! Είχε δώσει η Αλίκη εντολή να μικρύνουν τα γράμματα του ονόματός μου. Έτσι, έστειλα στην Αλίκη μια ανθοδέσμη και σε όλη την ομάδα και τους είπα ότι αποχωρώ από την παράσταση».