Άγγελος Πυριόχος: Το μιούζικαλ «Άλλος με τη βάρκα μου» για τη ζωή της Αλίκης που δεν έγινε ποτέ

Ο Άγγελος Πυριόχος μίλησε στο «Στούντιο 4» για τη γνωριμία του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και αυτό το project που ετοίμαζαν για τη ζωή της και όμως δεν κατάφεραν ποτέ να ανεβάσουν στη σκηνή… «Την Αλίκη τη γνώρισα όταν με πήρε τηλέφωνο στον 9,84. Εγώ ήμουν ο πρώτος που ασχολήθηκα με το ελληνικό σινεμά. Είχα τα δισκάκια και έπαιζα τα τραγούδια. Ένα βράδυ έπαιζα το «Μια περιπέτεια στη νότια Καρολίνα» του Χατζιδάκι που τραγουδούσε η ίδια και το οποίο δεν υπήρχε πουθενά. Πήρε τηλέφωνο η Αλίκη και μου λέει: που στο διάολο το βρήκες αυτό!

Την άλλη μέρα της πήγα το δισκάκι στο θέατρο. Δεν γίναμε φίλοι, είχαμε μια σχέση… Μια φορά που την είχαν καλέσει στο «Ciao ANT1», αλλά είχαν απεργία, γινόταν μια πορεία, πήρα το παπάκι μου, πήγα στο θέατρο Αλίκη να την πάρω και να την πάω στο στούντιο και μετά πάλι πίσω στο θέατρο. Πήγαμε κόντρα στο ρεύμα και φώναζα: «Έχω τη Βουγιουκλάκη πίσω» κι εκείνη χαιρέταγε τον κόσμο. Έτσι φτάσαμε.

Πέντε διαφορετικές Αλίκες

Κάποια στιγμή με πήρε στο τηλέφωνο και μου είπε: Πάρε τον Πάνο (Χατζηκουτσέλη) κι ελάτε σπίτι. Μας είπε ότι θέλει να κάνει ένα μιούζικαλ τη ζωή της. Κατουρηθήκαμε κανονικά! Αυτό έγινε δύο χρόνια πριν πεθάνει. Εγώ πήγαινα σχεδόν κάθε μέρα, ο Πάνος είχε το θέατρο δεν μπορούσε, κάναμε πλάνα. Είχα βρει τον τίτλο «Άλλος με τη βάρκα μου», είχε τρελαθεί. Δεν το ολοκληρώσαμε, είχαμε γράψει όμως τη σκαλέτα ακριβώς, ποια τραγούδια, πώς θα είναι και μετά αρρώστησε.

Μας είχε πει απίστευτα πράγματα. Είναι πράγματα που κανείς δεν έχει πει μέχρι σήμερα, γιατί μάλλον δεν τα έχει πει και σε κανέναν. Το concept ήταν πέντε διαφορετικές Αλίκες, πέντε πρόσωπα της Αλίκης: το κορίτσι, η σκληρή γυναίκα, η σταρ, η προδομένη, η ερωτευμένη. Παρ’ ότι έδειχνε μια σταθερότητα, έβλεπε ότι μεγαλώνει και έπρεπε να παρουσιάζει στον κόσμο συνέχεια την ίδια εικόνα. Έλεγε, τώρα οι συμμαθήτριες θα δεχτούνε να παίξω την «Επιστροφή της Γηραίας κυρίας»;