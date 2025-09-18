Μάκης Δελαπόρτας: «Η Ρένα ήταν νοικοκυρά που το βράδυ μεταμορφωνόταν σε σταρ, η Αλίκη ήταν σταρ»

Ο Μάκης Δελαπόρτας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» και αναφέρθηκε στο ξεκίνημά του στον καλλιτεχνικό χώρο. «Μπαίνοντας στο θέατρο, όλοι εκτίμησαν ότι ήμουν ένα ευγενικό παιδί, ένα παιδί με αρχές. Και αυτό διατηρήθηκε στο πέρασμα των δεκαετιών. Στις δικές μου δουλειές στο θέατρο, αντιμετωπίζω τους συναδέλφους ως μια ομάδα που είμαστε όλοι μαζί για ένα κοινό καλό. Δεν καταλαβαίνω τις προσβολές, τις φωνές, την κακή ατμόσφαιρα».

Εντελώς διαφορετικές

Στη συνέχεια της κουβέντας του με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη, ο Δελαπόρτας μοιράστηκε μαζί μας στιγμές που έζησε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τη Ρένα Βλαχοπούλου. «Εγώ μεγάλωσα δίπλα σε δύο μεγάλες σταρ. Πρώτη μου χρονιά στο θέατρο δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, καμία σχέση με τη Ρένα Βλαχοπούλου ως άνθρωπος και ως συμπεριφορά.

Η Ρένα ήταν άλλο πράγμα, ήταν μια απλή νοικοκυρά που το βράδυ μεταμορφωνόταν σε σταρ. Κατέβαινε τη σκάλα του Ακροπόλ με μια καταπληκτική τουαλέτα και στο τελευταίο σκαλοπάτι θα μπουρδουκλωνόταν και θα ήταν η κωμική που ξέρουμε όλοι.

Η Αλίκη, όμως, ήταν η σταρ… σταρ! Την Αλίκη, έχω ζήσει πολύ ιδιαίτερα πράγματα… Δηλαδή να πηγαίνουν την αγγίζουν για να δουν αν είναι αληθινή, τέτοιο πράγμα. Η Αλίκη ήταν τελειομανής, αυστηρή επιχειρηματίας με τις εντάσεις και τις φωνές.

Στη Ρένα έβλεπα αυτή τη χαλαρότητα του τύπου βάλ’ τε το όνομά μου όπου θέλετε, δεν με ενδιαφέρει. Πήγαινε δυο ώρες πριν, σφουγγάριζε, έφτιαχνε τις τουαλέτες γιατί δεν τις είχαν καθαρίσει καλά και μετά έπιανε το κέντημα μέχρι να βγει στη σκηνή. Τέτοια χαλαρότητα σε ηθοποιό δεν την έχω ξαναδεί».