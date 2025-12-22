Αλίκη Βουγιουκλάκη: Ευτυχισμένη, κάποια Χριστούγεννα παλιά

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη αγαπούσε τα Χριστούγεννα, μα, τα λάτρεψε περισσότερο όταν έφερε στη ζωή τον μονάκριβο γιο της, Γιάννη Παπαμιχαήλ. Το καλοκαίρι του 2026 συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατό της και είναι λες και δεν έχει φύγει ποτέ από κοντά μας. Η Αλίκη συνεχίζει -με τον τρόπο της- να “ζει” ανάμεσά μας, να μπαίνει στα σπίτια μας με τις ταινίες της, να τινάζει το μαλλί, να κάνει νάζια, να είναι η εθνική μας σταρ, το ξανθό κορίτσι που αγαπήσαμε, μας μεγάλωσε και συνεχίζει να μεγαλώνει γενιές και γενιές Ελλήνων.

Ευχές

Λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, ο γιος της Αλίκης -που διαχειρίζεται την επίσημη σελίδα της Βουγιουκλάκη στο Instagram- δημοσίευσε μια φωτογραφία της μητέρας του σε νεαρή ηλικία, να ποζάρει με την ανοιχτόχρωμη τουαλέτα της πλάι στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. «Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους με υγεία. Εύχομαι να περάσετε όμορφες γιορτές με τους αγαπημένους σας», ήταν το κείμενο που συνόδευε την ανάρτησή του.

Πάντα εδώ

Στο αρχείο του Γιάννη Παπαμιχαήλ υπάρχουν αρκετές εορταστικές φωτογραφίες της μητέρας του και συχνά τις δημοσιεύει θέλοντας να συντηρήσει τον μύθο της και να τον “περάσει” στις επόμενες γενιές που ασχολούνται με τα social media.

Πρόσφατα λοιπόν είχε αναρτήσει άλλη μία χριστουγεννιάτικη φωτογραφία της Αλίκης που τραβήχτηκε από τον προσωπικό της φωτογράφο Κλεισθένη, και ήταν πραγματικά λες και η Βουγιουκλάκη ήταν εδώ, πάντα εδώ…