Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται εκ νέου το σπίτι της Στησιχόρου έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ

Πωλείται για δεύτερη φορά το θρυλικό σπίτι όπου έμενε η Αλίκη Βουγιουκλάκη στην οδό Στησιχόρου, το ιστορικό ρετιρέ με τη μεγάλη συμβολική αξία, αφού εκεί έμεινε η εθνική μας σταρ μέχρι το τέλος της ζωής της.

Τι λέει η διαθήκη

Η δεύτερη ιδιοκτήτρια, μια Αμερικανίδα, που είχε αγοράσει το σπίτι έφυγε από τη ζωή και άφησε στη διαθήκη της την επιθυμία να πουληθεί το ακίνητο, ώστε να αλλάξει χέρια με σεβασμό στην ιστορική του αξία. Οι κληρονόμοι της λοιπόν αποφάσισαν να το πουλήσουν.

Ο Νίκος Σπετσιώτης, ένας από τους μεσίτες που έχει αναλάβει την πώληση του σπιτιού, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αποκάλυψε ποιοι είναι οι τρεις υποψήφιοι αγοραστές. «Η ιδιοκτήτρια έχει αναθέσει ως εκτελεστή διαθήκης ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο των Αθηνών και αυτοί μας έδωσαν την εντολή να ασχοληθούμε. Πρέπει να πουληθεί από τον εκτελεστή της διαθήκης και να μοιράσει τα χρήματα στους έξι κληρονόμους της.

Τιμή εκκίνησης

Η αρχική αιτούμενη τιμή είναι 4 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 290 τετραγωνικά και έχει και το πλεονέκτημα ότι έχει και μεγάλο κλειστό πάρκινγκ που είναι δύσκολο για εκείνη την περιοχή. Μέχρι στιγμής έχουν ενδιαφερθεί δύο άτομα και επίσης είναι και μια πολύ επώνυμη ευκατάστατη οικογένεια του Λονδίνου.

Η μέχρι πρότινος ιδιοκτήτρια είχε κάνει μερικές παρεμβάσεις στο σπίτι, είχε αφαιρέσει έπιπλα της Αλίκης, έχει διατηρήσει τον μπουντουάρ της γιατί το ήθελε η ίδια προσωπικά», κατέληξε ο μεσίτης.