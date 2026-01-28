Αλίκη Βουγιουκλάκη: Στα 3,5 εκ. ευρώ η τιμή του ρετιρέ της Στησιχόρου - Ελληνοαμερικανός το καλοβλέπει

Ο Νίκος Σπετσιώτης, ιδιοκτήτης ενός μεσιτικού που έχει αναλάβει την πώληση του ρετιρέ της Αλίκης Βουγιουκλάκη στην οδό Στησιχόρου μίλησε στην εκπομπή “Super Κατερίνα” για το ενδιαφέρον που έχει εκδηλώσει ένας επιχειρηματίας από τις ΗΠΑ και θέλει να το αγοράσει από τους κληρονόμους της δεύτερης ιδιοκτήτριας στην οποία το είχε πουλήσει ο γιος της εθνικής μας σταρ, Γιάννης Παπαμιχαήλ.

«Μόνο το γραφείο μου έχει συνεργασία με τέσσερις πελάτες. Είναι λογικό ένα ακίνητο αυτού του κύρους, του γοήτρου, της περιοχής και της τιμής να μην είναι εύκολο να πουληθεί. Έχουν περάσει 8 μήνες, το ακίνητο είναι υψηλών απαιτήσεων και είναι και στην ακριβότερη γειτονιά της Αθήνας. Επομένως, είναι λογικό να καθυστερήσει κάπως η μεταβίβασή του, η πώληση στον νέο αγοραστή».

«Είναι καθαρά θέμα διαπραγμάτευσης»

Ο κ. Σπετσιώτης παραδέχτηκε πως η τιμή στην οποία δίνεται πλέον το ακίνητο δεν είναι τα 4 εκ. ευρώ, αλλά έπεσε στα 3,5 εκ. ευρώ. «Πράγματι άλλαξε η τιμή, γιατί αυτή είναι η ελάχιστη τιμή που απαιτούν οι δικηγόροι των κληρονόμων και ο εκτελεστής της διαθήκης.

Έχουμε έναν μεγαλοεπιχειρηματία της Νέας Υόρκης, Ελληνοαμερικανό, ο οποίος εξετάζει με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την αγορά του. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι εντός του 2026 θα μεταβιβαστεί το ακίνητο και είμαι βέβαιος πως είναι καθαρά θέμα διαπραγμάτευσης από πλευράς των αγοραστών».