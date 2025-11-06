Σμαράγδα Καρύδη: «Οφείλω την ύπαρξή μου στην Αλίκη Βουγιουκλάκη»

Η Σμαράγδα Καρύδη είναι καλεσμένη στην εκπομπή «Τετ α τετ» με τον Τάσο Τρύφωνος αυτό το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στον ALPHA Κύπρου και κάνει αποκαλύψεις τόσο για τους γονείς της, όσο και για την προσωπική της ζωή, ενώ εκμυστηρεύεται και τον ρόλο που έπαιξε η Αλίκη Βουγιουκλάκη στο να έρθει εκείνη στη ζωή.

Γονείς σαν παιδιά

«Πάντα οι γονείς μου (Ντίνος Καρύδης και Τζούλια Αργυροπούλου) ήταν σαν παιδιά που καμιά φορά έπαιρναν από μένα αυτόν τον ρόλο και έτσι έπρεπε να φερθώ εγώ πιο ώριμα από ότι είχα όρεξη».

Ο ρόλος της Αλίκης

«Οι γονείς μου γνωρίστηκαν στη θεατρική παράσταση “Η κόρη μου η σοσιαλίστρια” με πρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Με κάποιον τρόπο της οφείλω την ύπαρξή μου, γιατί γνωρίστηκαν εκεί».

Φάση επαναπροσδιορισμού

«Ο μπαμπάς μου τα τελευταία χρόνια πριν φύγει, ταλαιπωρήθηκε αρκετά. Τώρα είμαι σε μία διαδικασία να ξαναδώ κάποια πράγματα στη ζωή μου και να τα επαναπροσδιορίσω, αλλά δεν ξέρω αν οφείλεται στο ότι “έφυγε” ο μπαμπάς μου ή όχι».

Σχέσεις ζωής



«Δεν βγάζω… φλύκταινες στο θέμα του γάμου, είναι κάτι που δεν με ενδιαφέρει. Ζω σε μια εποχή που -ευτυχώς- ανέχεται μια γυναίκα να έχει σχέση με έναν άντρα χωρίς να είναι παντρεμένοι. Υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που στο παρελθόν είχαμε ερωτικές σχέσεις και τώρα είναι πολύ φίλοι μου. Τις παλιές μου σχέσεις ζωής, που ήταν μεγάλες, τους αγαπάω αυτούς τους ανθρώπους, τους αγαπάω πραγματικά και θέλω να είναι καλά».