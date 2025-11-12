Σμαράγδα Καρύδη για τη σχέση με τον Αθερίδη: «Τα παιδιά δεν λειτουργούν πάντα ως συγκολλητική ουσία»

Η Σμαράγδα Καρύδη παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό OK! και μίλησε για την σχέση της με τον Θοδωρή Αθερίδη εξηγώντας το μυστικό για να κρατήσει ένας δεσμός.

«Δεν έδεσα τον γάιδαρό μου. Δεν μπορώ να πω ότι το ζήτημα είναι λυμένο. Κανένας δεν είναι δεδομένος σε αυτή τη ζωή. Συνεχώς διεκδικείς. Ο μόνος τρόπος για να μείνεις με έναν άνθρωπο πολύ καιρό, σύμφωνα τουλάχιστον με τον δικό μου χαρακτήρα, είναι να μην πω ότι είναι παντοτινή δέσμευση. Κοιτάς την κάθε μέρα ξεχωριστά. Έτσι έκοψα και το τσιγάρο. Είχα πει ότι μέρα τη μέρα θα λέω: "Δεν θα καπνίσω". Αυτό έχει κρατήσει από το 2008. Δεν χρειάζεται από πριν να ονοματίζεις τα πράγματα. Έτσι θα μπεις σε τέλμα».

Η ηθοποιός τόνισε επίσης: «Δεν εξαρτάται κανείς μας από τον άλλον, δεν έχουμε τίποτα κοινό περιουσιακά. Ό,τι γίνεται πνιγηρό χαλάει τις σχέσεις». Ενώ υποστήριξε πως η απουσία ενός παιδιού στη ζωή τους, ίσως βοηθά την σχέση τους, καθώς «τα παιδιά δεν λειτουργούν πάντα ως συγκολλητική ουσία».

Αναφέρθηκε όμως και στο θέμα της πίστης και είπε χαρακτηριστικά: «Θαυμάζω όσους έχουν πίστη, γιατί εγώ έχω έλλειψη σε αυτό το κομμάτι».