Σμαράγδα Καρύδη: «Ο πατέρας μου όταν εκνευριζόταν μαζί μου, μού έκοβε την καλημέρα για ένα διάστημα»

Για την σχέση με τον πατέρα της Ντίνο Καρύδη, που έφυγε από την ζωή πριν από περίπου έναν χρόνο, μίλησε η Σμαράγδα Καρύδη και εξήγησε ότι παρότι οι καυγάδες τους ήταν έντονοι. δεν αποξενώθηκαν ποτέ. Αναφέρθηκε όμως και στην απόφαση να ακολουθήσει το επάγγελμα των γονιών της.

«Θα μπορούσα να το είχα διαχειριστεί από την αντίθετη πλευρά και να έλεγα «μακριά από αυτό το επάγγελμα», βλέποντας τις δυσκολίες και όλων των ειδών τις ανασφάλειες που είχαν πάντα οι γονείς μου – και οικονομικές και υπαρξιακές. Αλλά αυτό αντί να με απωθήσει, για κάποιον λόγο με έκανε να το θέλω. Δεν μεγάλωσα και σε ένα σπίτι όπου ήταν λυμένα τα θέματα από αυτή τη δουλειά. Το αντίθετο. Υπήρχε πολλή γκρίνια. Γενικώς ήταν ένα σπίτι που είχε φασαρία. Δεν ήταν ποτέ ήρεμοι οι γονείς μου» δεν δίστασε να παραδεχθεί η ηθοποιός στο περιοδικό OK!

Και μιλώντας για τον πατέρα της εξήγησε: «Έχω πάρα πολλές εικόνες γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ήμασταν ποτέ αποξενωμένοι. Ακόμα και οι καβγάδες μας ήταν πολύ έντονοι. Όταν εκνευριζόταν μαζί μου, μου έκοβε την καλημέρα για ένα διάστημα. Εγώ τον διεκδικούσα. Υπήρχε πολύ έντονη σχέση. Ήμουν και μοναχοκόρη, οπότε καταλαβαίνεις. Γενικά αποφεύγω να σκέφτομαι το θέμα της απώλειας. Θέλω να με απασχολώ με άλλα θέματα».