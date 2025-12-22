Καρύδη για την σχέση με τον Μαρκουλάκη: «Γίναμε ζευγάρι στη σχολή και είχαμε δεσμό για 3 χρόνια»

Για την σχέση της με τον Θοδωρή Αθερίδη, αν και δεν της αρέσει να μιλάει για την προσωπική της ζωή όπως ξεκαθάρισε για ακόμα μια φορά, μίλησε η Σμαράγδα Καρύδη, για τους έρωτες της ζωής της αλλά και για πολλά άλλα στην συνέντευξη που παραχώρησε στην διαδικτυακή εκπομπή του Fipster.

Αναφερόμενη στις αναζητήσεις στο google που αφορούν στο όνομά της η ηθοποιός μίλησε και για την σχέση της με τον Σταύρο Ξαρχάκο και είπε χαρακτηριστικά: «Ήταν μία από τις μεγαλύτερες σχέσεις της ζωής μου, μετά τον Μαρκουλάκη».

Ενώ για τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη ανέφερε: «Ο Μαρκουλάκης είναι αδελφικός μου φίλος και όταν ήμασταν στη δραματική σχολή συμμαθητές ήμασταν σε σχέση. Ο κόσμος το ψάχνει τώρα αυτό γιατί υπάρχει στο παρελθόν μου. Έχουμε κάνει μαζί δουλειές και αγαπιόμαστε τρομερά.



Δεν είναι κολλητοί μου όσοι έχουν υπάρξει μαζί μου ζευγάρι. Με τον Κωνσταντίνο ταιριάξαμε σαν άνθρωποι, ήμασταν φίλοι από πριν, γίναμε ζευγάρι στη σχολή γιατί σε εκείνες τις ηλικίες μπερδεύονται και τα όρια. Ξεκινήσαμε σαν φίλοι, αλλά ήμασταν μαζί για τρία χρόνια με κάποια on - off. Μετά μείναμε πολύ φίλοι».

Η Σμαράγδα Καρύδη κλήθηκε να απαντήσει τι την εκνευρίζει στον Θοδωρή Αθερίδη και είπε: «Το ότι δεν μπορείς να μιλήσεις μαζί του σοβαρά γιατί κάνει συνέχεια πλάκα».